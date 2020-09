Yoloxochitl Alvarado se viste de verde

Una vez más la diseñadora de modas Yoloxochitl Alvarado, demostró su talento con una falda ceremonial de La Huasteca que representa al árbol florido o de la vida, por cierto, la modelo que posó estos trajes fue toda una profesional y le dio todo el glamur a este gran trabajo.

Círculos Amilcar Castillo, el artista del momento

Yolo, expresó que fueron tres tipos de faldas que diseñó, la primera que acabamos de mencionar, la segunda está confeccionada en crepón estilizada con un refajo de punto de cruz de la huasteca.

Círculos Queremos regresar a los cines: Marcelo Tobar

La tercera falda, es en tonos rojos con flores de verano y bordados de Jaltocan, Hidalgo, que refleja lo bello de este estado, llenos de cultura y tradiciones, así como una variedad de gastronomía, que sin dudas tienen que probar, entre está, la barbacoa de hoyo.

Por otro lado, comentó que existe la posibilidad de diseñar algo de nuestro bello estado de Tlaxcala, al que le tiene mucho cariño y donde ha podido realizar unas cuantas veces sesiones fotográficas para promocionar su marca Yolotextil.

Además, dijo que ha colaborado con varios diseñadores tlaxcaltecas, y han expuesto sus creaciones en diversas pasarelas de moda, tanto en el estado como en otras entidades, dónde han puesto en alto el nombre de la entidad.

Círculos Dos años de glamur del Colectivo 10 de 10

“Para mí no solo es un estado en el que me inspiro, es en todo México, me gusta conocer cada entidad, saber de su historia en general y me encanta inspirarme en sus tradiciones para diseñar nuevas cosas, y vestir a la moda artesanal, que sin duda está tomando fuerza en las mejores pasarelas no solo en nuestro país, sino también en otros”.

¿De Tlaxcala qué te gusta?

Todo, tiene muchos lugares y paisajes embellecedores, que te transmiten tranquilidad.

¿Ya tienes una idea para tu nuevo diseño con inspiración tlaxcalteca?

Será una sorpresa.





Convoca #Nanacamilpa a promover #luciérnagas, con concurso de dibujo



Más Información aquí ➡ https://t.co/zQ9R8dIJ7j#Municipios pic.twitter.com/l0XEFmvB9W — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 26, 2020

TE RECOMENDAMOS

Círculos Axel Martínez es un gurú de la moda

Círculos Leo celebró sus tres años