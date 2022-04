Giorgio Siladi ofrecerá concierto en el Teatro Xicohténcatl

Este viernes ocho de abril el cantautor multi-instrumentista y productor dominicano ofrecerá un concierto en el Teatro Xicohténcatl, en punto de las 19:00 horas para ofrecer a los tlaxcaltecas lo mejor del pop alternativo, además de que cantará su nueva canción "Que jodido" la cual ya se encuentra en los primeros lugares en la radio a nivel nacional.

Círculos Agustín Molina, éxito que inspira

Estuvo en El Sol de Tlaxcala para contarnos todos los detalles de su presentación y de su nueva producción discográfica.

Cuéntanos de tu nuevo sencillo "Qué Jodido".

Este tema es el primer acercamiento a lo que es mi segundo álbum de estudio, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con un video.

Este viernes el dominicano ofrecerá un concierto en el Teatro Xicohténcatl, en punto de las 19:00 horas. Foto: Ruth Padilla | El Sol de Tlaxcala

Comentó que "Qué Jodido" perdura en el tiempo por su honestidad, calidad y por tocar una fibra en el corazón de las personas; en esta canción Giorgio explora un nuevo lenguaje con una exquisita producción musical que nos introduce a un "espacio sónico", donde van apareciendo instrumentos y atmósferas, narrando a quien escucha, el relato salvaje de una pareja que intenta salvarse luego de haber perdido la chispa, desembocando en un amor violento.

El tema fue grabado y producido por Giorgio en mancuerna con Eduardo Fernández, y mezclado por Matías Cella, quien ha sido acreedor a un premio Grammy, por su notable trabajo como ingeniero del músico Jorge Drexler, así como el de otros artistas como Kevin Johansen y Juana Molina.

Esta es una de mis canciones más personales y de las más pedidas por el público desde que empecé a tocarla en vivo hace pocos meses. Ahora, he decidido regalarla y darle un lugar importante en mi nuevo disco.

Expresó que este nuevo sencillo es la canción más difícil que ha escrito pues en ella relata un dolor muy fuerte.

Hubo un momento que tuve miedo volver a trabajar en ella siempre era un reto, grabar las voces, una odisea, pues siempre empezaba a llorar en cada toma y terminaban sin servir. Este vídeo no es la excepción, el director Israel Rodríguez-Chávez me hizo volver a esos días y repetir cada escena en mi mente. La montaña era el lugar donde viví los mejores momentos de esta historia y por igual algunos de los más duros. Quise ser fiel a cada detalle de mi recuerdo. En este vídeo no intentamos normalizar la violencia, más bien retratar la complejidad de las relaciones humanas sin importar el sexo. El amor puede ser el bien y el mal a la vez, una energía tan poderosa que sin cauce puede incluso llegar a destruirnos.

Foto: Ruth Padilla | El Sol de Tlaxcala

Giorgio se encuentra trabajando en su segundo material discográfico, el cual será la continuación de su exitoso álbum debut "Todo Se Mueve", enormemente recibido por el público y la crítica, alcanzando millones de reproducciones en plataformas digitales.

De esta manera prepara una serie de conciertos por el interior de la República Mexicana que arrancarán en este mes de abril y trabaja en la composición musical de varios proyectos para cine.

Cabe destacar que Giorgio fue líder de la exagrupación dominicana de pop rock ¨Bocatabú¨ catalogada como una de las agrupaciones de rock del Caribe más importantes de los últimos años.

Ha compartido escenario con artistas como Alejandro Sanz, Shakira, Jonas Brothers, Maná, Fito Páez, Franz Ferdinand, Miranda, entre otros.

