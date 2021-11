Mayra Sayonara, una mujer de retos

Mayra Sayonara Muñoz Sosa tiene 19 años de edad, estudia el tercer semestre de la Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Economía, en el Tecnológico de Monterrey (ITESM), mide 1.68 centímetros y es originaria de Tlaxco, donde tiene el título de belleza Señorita Tlaxco 2019-2021, es una mujer de retos, en exclusiva platicamos con ella.

Para ti, ¿Qué es ser reina de belleza?

Es portar con orgullo una banda y una corona que representa la verdadera esencia de todas las mujeres de Tlaxco.

Mayra Sayonara es una mujer de retos

¿Qué te motivó a concursar?

Me motivó la transformación de los concursos de belleza, que ya no toman en cuenta solo los atributos físicos de las mujeres, sino que buscan a una representa integral. Así mismo, me motivo el apoyo de mis amigos y familia.

¿Cómo te defines?

Me defino como una joven activa, responsable, comprometida, espontánea y feliz. Una joven con muchas metas y sueños por cumplir, con un gran sentido humano, orgullosa de sus raíces y del lugar donde pertenece, que quiere aportar su granito de arena para ver un cambio en el mundo.

¿Tienes algún don?

El manejo del tiempo, me gusta hacer muchas cosas en determinados periodos y para lograrlo el manejo del tiempo es fundamental.

¿Cuáles son tus gustos?

Soy fanática de las tradiciones mexicanas, del estado de Tlaxcala y por supuesto de Tlaxco. Mi dulce típico favorito son los muéganos de Huamantla y mis festividades favoritas de Tlaxco son la Feria del Pulque y el Desfile Navideño.

¿Qué adversidad te ha hecho más fuerte?

Es difícil decidir que adversidad me ha hecho fuerte o ser la persona que soy; cada uno vive sus propias batallas y por más grande o pequeña que sea, la clave fundamental es aprender de cada una de ellas para mejorar cada día como persona.

¿Cuál es tu sueño?

Mi sueño más grande es poder regresar un poco de lo mucho que me ha dado mi familia y el lugar donde crecí: Tlaxco

¿Qué mensaje das a las jóvenes?

Mujeres de Tlaxcala, crean en sí mismas, sigan sus sueños y cumplan sus metas. Los sueños se hacen realidad solo con el compromiso que tienen con ustedes. Dejen las críticas a los lados, inviertan tiempo en ustedes, atrévanse a ser lo que siempre han querido ser, sean agradecidas con las perso7nas que confían y las apoyan. Ustedes pueden cambiar la sociedad en la que vivimos, porque su voz y palabras mueven montañas.

Para Sayonara es indispensable el empoderamiento de la mujer, invierte tiempo en sí misma, aprende, desarrolla su confianza y responsabilidad.

