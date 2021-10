Naomi Basurto es deportista y ama la moda

Naomi Basurto Barcenas es una joven que en redes sociales se ha vuelto viral por su calidez de mujer, por ser una persona que le gusta interactuar con sus seguidores y compartir su tiempo con todos, mostrándoles lugares de Tlaxcala, pero, sobre todo, le gusta hablar de deporte, en especial de natación que es el que practica.

Otras de las cosas que más disfruta es estar a la moda y en entrevista nos cuenta cómo una deportista también puede ser glamurosa.

¿Cómo es Naomi en su vida diaria?

Soy activa, nadie me para, ando de aquí allá, compartiendo lo que hago a mis amigos virtuales, temprano hago ejercicio, después me alisto para mis clases y en mi tiempo libre voy a nadar

¿Cómo es una deportista glamurosa?

Hoy en día, hasta la ropa deportiva a dado un giro par verte bien en el gimnasio, los tenis de tendencia, en fin, yo digo que hasta para el ejercicio se puede lucir a la moda con el toque glamuroso.

En tu casa como nadadora, ¿Cuál sería tu moda glamurosa?

Excelente pregunta, porque muchos han de pensar que una nadadora no puede lucir glamurosa porque todo el tiempo esta en agua, y eso es mentira, puedo tener mis uñas decoradas y no pasa nada, mis extensiones de pestañas, quizás maquillaje no tanto, pero si después de salir del agua, en mi caso me gusta verme muy bien y hasta en mi ropa como traje de baño, busco el mejor.

¿Desde cuándo iniciaste a practicar la natación?

Era muy niña cuando comencé este deporte de alto rendimiento y he tenido la oportunidad de asistir a varias competencias con buenos resultados, estoy entregada a mi carrera y a mi deporte.

¿La pandemia afectó tus prácticas?

Sí, un poco, pero no me rendí y en cuanto se pudo volver a practicar, salí corriendo a lo que me gusta hacer.

Por último, ¿Cuáles son tus próximos desafíos?

Terminar mi carrera y ser una reconocida deportista.

Redes sociales Instagram @nao_basurto y Facebook Naomi Basurto.

