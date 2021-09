Ragnar Olafsson, de visita en Tlaxcala

Caminando por las calles de nuestro bello estado, encontramos a uno de los personajes más importantes de la gastronomía en Europa, Ragnar Olafsson, quien muy amable platicó para El Sol de Tlaxcala.

Ragnar Olafsson, dijo que tiene ya casi cuatro años que esta en Tlaxcala, le gusta tanto la entidad que decidió estar aquí un tiempo.

Aparte de ser un gran chef es historiador, maestro de inglés y patinador extremo/ Cortesía | Cesar Quiñones

EXPERIENCIA CULINARIA

El también historiador, maestro de inglés y patinador extremo, comentó que ha participado en varios restaurantes de la ciudad, tanto él, como otros chef mexicanos y tlaxcaltecas han intercambiado sabores.

“Me gusta la comida mexicana, me gustaría seguir colaborando en los restaurantes de Tlaxcala”, y expresó que el día que regrese a su país se llevará el corazón de esta gente maravillosa, de la tierra d ellos guerreros.

¿Qué te gusta de Tlaxcala?

Es muy tranquilo el lugar, la gente es amable, el clima me encanta, además sus casas coloniales me llaman mucho la atención.

¿Qué lugares has visitado?

Val´Quirico, Huamantla, Tlaxco, y otros más que no recuerdo sus nombres, las escalinatas me gustan mucho ahí llegó con mi patineta; también he ido a las montañas.

¿Qué platillo típico has probado de Tlaxcala?

El mole y ya probé varios, algunos son dulces otros picosos, pero ricos.

Comentó que otras de las cosas que le gusta, son las tradiciones, el Día de Muertos es una de las que le gusta ver mucho, pues antes de la pandemia, se maquilló como catrín y salió a pedir calaverita.

Expresó que pesé a su distancia hacia su tierra natal, no deja de hacer sus videos, incluso, ha llevado en sus cuentas a Tlaxcala.

¿Por cuánto tiempo más estarás en Tlaxcala?

Quiero quedarme toda la vida aquí, la pandemia me ha impedido viajar a ver a los míos, pero este lugar me agrada, aquí estoy empezando una nueva vida, quiero darme una oportuidad de estar en Tlaxcala y no sabría decirte con exactitud si regreso a Islandia o me quedo.

Por último, envió saludos a todos los lectores de El Sol de Tlaxcala, dijo ser fan del Diario de los tlaxcaltecas.

