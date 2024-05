Santa Lucía, reina de la charrería en Tlaxcala, busca involucrar a las nuevas generaciones en este deporte

Santa Lucía Domínguez Gutiérrez es la actual reina de la Unión de Asociaciones Charras de Tlaxcala. Fue coronada el año pasado en una ceremonia elegante y glamurosa, y su reinado durará cuatro años. Originaria de Tlaxco, forma parte de una escaramuza y su amor por este deporte promete perdurar por muchos años más.

En una entrevista con El Sol de Tlaxcala, Santa Lucía compartió que su pasión por la charrería viene de una familia profundamente ligada a esta actividad. “Mi abuelito ('Chon' Gutiérrez) es un charro activo y digno representante de la charrería de Tlaxcala, ha sido púa, y vengo de una familia muy charra. Yo nací entre caballos; a los cuatro años, mi abuelito me enseñó a montar. Posteriormente, me invitaron a la selección infantil de Tlaxcala, donde participé en las olimpiadas en Toluca y Nayarit. Desde entonces, he continuado montando y desarrollando mi trayectoria charra. Actualmente, estoy en el equipo Rancho La Antigua, somos campeonas estatales y próximamente representaremos a Tlaxcala en el nacional en San Luis Potosí”, relató.

Para Santa Lucía, la charrería lo significa todo. Además de ser el deporte nacional por excelencia, me ha inculcado disciplina, compromiso y la pasión por el folclor mexicano, porque la charrería nos representa como mexicanos a nivel mundial, expresó con orgullo.

Al vestirse de charra o Adelita, Santa Lucía siente que se viste de México. “Me visto con sus colores, tradiciones y cultura. Saber que cada vestido y traje son hechos por artesanos mexicanos me enorgullece mucho, y siempre trato de portarlos con respeto y dignidad”, comentó.

Santa Lucía reconoció que no ha sido fácil llegar a donde está ni practicar lo que le apasiona, pero disfruta enormemente de este hermoso deporte. “Este proceso ha sido tanto difícil como gratificante. La charrería exige mucha disciplina, esfuerzo, tiempo y sacrificio familiar, ya que nos perdemos muchos eventos familiares”, añadió.

Para ella, representar a Tlaxcala en la charrería es un gran orgullo. “No es solo montarse a caballo; es muy importante convivir y conocer a nuevas personas. Es muy satisfactorio cada vez que me invitan a un baile de reinas, a una coronación o a diferentes estados de México. Es grato escuchar que Tlaxcala está presente y bien representado. Además, me enorgullece que nuestro estado sea muy charro y tenga una rica tradición taurina, siendo cuna de la nación y de la charrería”, señaló.

Como reina, Santa Lucía tiene la encomienda de realizar labores altruistas. El próximo año organizará un evento de charrería y todo lo recaudado será a beneficio del Hospital Infantil de Tlaxcala, en la especialidad de oncología.

Finalmente, mencionó un proyecto en el que está trabajando para las vacaciones de verano. Quiero impartir cursos gratuitos para dar a conocer a niños y jóvenes la importancia de nuestro deporte nacional y enseñarles a montar a caballo, concluyó.