Vika de la Luz se inspira en Tlaxcala

Virginia de la Luz Montoya López, es una pintora reconocida a nivel internacional, sus cuadros los ha expuesto en los centros culturales de renombre de Italia, Francia entre otras ciudades, es una mujer que le gusta pintar cuerpos y rostros de mujeres, le encanta compartir ideologías de cada modelo. Disfruta de un amor autentico por lo que hace y goza desde una interesante perspectiva respecto al arte.

Vika, como de cariño le dicen, es un talento creativo que plasma energía y mágicos colores en su trabajo, es originaria de Guanajuato, pero desde hace muchos años radica en la entidad, la tierra que ama y admira y donde quiera que va, presume orgullosamente. Compartimos a continuación la entrevista que nos otorgó

Tlaxcala es para ti...

Mi casa, es el sitio maravilloso que me cobija, he vivido casi toda mi vida en este hermoso lugar, aquí nacieron mis hijas, aquí desarrollamos nuestra vida familiar, aquí he conocido personas geniales, aquí soy pintora de tiempo completo.

La pintura y el arte para ti significan

La pintura es el móvil de mi vida productiva, le da forma a las emociones, es como la sombra del tiempo y los momentos que se impriman en las telas, la pintura es la sientes, el reductor del proceso creativo. “El arte es el deseo, el anhelo de comunicar, de expresar mi propia visión, la sensible, la emotiva, la que hace sentir y vibrar a la sola contemplación, por eso el arte es mi meta”.

Mi estilo es un figurativo- tenebrario, al ejecutar la figura humana, los rostros, plasmó lo esencial, mi percepción, no hay realismo en ninguna de mis pinturas, todos los trazos son producto de lo que hay en mi mente, por eso no tengo clara la definición de una corriente determinada.

En la pintura buscas..

Lo que busco al pintar es que mi obra es convierta en arte.

Lo que te hace sonreír es...

Mis nietos, mis hijas y yernos, sus familias, los amigos, visitar a mi madre, mis hermanos, reunirme con amigos, hacer bohemia, cantar y pintar.

