Yaksi Citlally, rumbo a la corona internacional

Platicamos con una de las reinas de belleza, más sobresalientes a nivel nacional y que representará a México en el certamen internacional Mesoamérica International 2021, que se celebrará en El Salvador del 19 al 25 de julio, nos contó de cómo se está preparando, entre otras cosas más.

Yaksi Citlally Hernández Villarreal, tiene 21 años, estudia el octavo semestre de Ingeniería Industrial, es una mujer guerrera en todos los aspectos, conozcamos más de esta bella jovencita.

¿Cómo te preparas para el certamen internacional?

Me preparo físicamente, mentalmente y espiritualmente para poder demostrar que las mexicanas podemos llegar lejos a base de constancia, entrega y disciplina ya que son pieza clave para conquistar los sueños, pero sobre todo me entrego totalmente y amo lo que hago.

¿Cuál es la labor principal de una reina de belleza?

Muy aparte de representar a la mujer luchadora y perseverante... Creo que va más allá́ de una corona, es el hecho de ver el mundo de diferente manera, concientizarnos que la sociedad necesita de personas que estemos dispuestas a extender la mano a quien más lo necesite.

En tus palabras, ¿por qué una sociedad no podría vivir sin una reina de belleza?

Creo que no es necesario tener un título para que una sociedad no pueda vivir sin alguien en específico, me iría más por el lado de que una sociedad no sería la misma sin mujeres exitosas, luchadoras, mujeres llenas de ganas de trabajar, servir y ayudar a la sociedad que las rodea, creo que sin ellas nuestra sociedad no sería lo mismo.

¿Qué es más importante: tener buen corazón o ser inteligente?

Esto es algo que me han preguntado varías veces y siempre sostengo la misma respuesta, creo que es mejor tener un corazón inteligente, y no específicamente una sola opción, ya que este influirá́ en nuestra percepción de la realidad y por tanto en nuestras reacciones. Por lo que tener un corazón inteligente hará sentir la empatía ante diferentes situaciones y por consecuente extender la mano a quien más lo necesite.

Aparte de belleza, ¿qué es lo más importante que debe tener una reina?

Hablar de belleza no solo es referirse a belleza física, es importante tener en cuenta que todas las reinas traemos algo más importante que es la belleza del alma y del corazón, la armonía en nuestras vidas y el orgullo de ser mujer pero sobre todo las ganas de no tan solo ganar una corona, sino la huella que tiene que dejar como Reina con su humildad, ganas de servir y hacer el bien a la sociedad que la rodea.

¿Le recomendarías a alguien cercano tomar el camino que acabas de recorrer?

Más allá de recomendarle que tome el camino que estoy recorriendo en este caso Lo que yo le recomendaría es que siga sus sueños y sobre todo que nunca desista de lo que se propone, sea lo que sea que quiera cumplir siempre habrá un motivo importante para lograrlo, así que creo que eso le recomendaría.

¿Cómo vas a llevar tu cabello en el certamen internacional?

Uff que buena pregunta, lo curioso aquí es que vamos a enseñar varias versiones de mí, vamos a mostrar que México se ve de diferentes formas por fuera pero siempre será la misma chica por dentro.

¿Cómo una reina, te gusta que te vistan o tú misma decides que ponerte?

Soy alguien de mente muy abierta y que le gusta que los demás den su opinión sobre lo que consideren que deba usar pero eso no quiere decir que yo no opine, sino que creo que es bueno escuchar diferentes puntos de vista y usar algo con lo que me sienta cómoda siempre y sobre todo que me sienta segura.

¿Por qué la tendencia de los vestidos largos?

De cierta forma es una manera de mostrar la elegancia, seguridad y confianza con la que una mujer puede portar un vestido.

¿Llevas algún amuleto?

En mi corazón mi abuela es mi amuleto desde siempre y para siempre.

¿Qué necesita un hombre para conquistar a una reina?

Más que conquistar a una reina, va a conquistar a un ser humano que está lleno de valores, sentimientos, sueños, metas; siempre he dicho que soy alguien que espera recibir lo mismo que da, considero que el hombre indicado lo manda Dios en el momento que el decida, no soy alguien que tenga la descripción del famoso chico ideal, pero si confío en que un día llegue -sonríe-.

Si tú fueras un producto, ¿cuál serías?

Un labial, porque no hay mujer que no lo use y tiene que ser una combinación perfecta con lo que llevas puesto.

Con mucho estilo luce esta hermosa reina de belleza. Su maquillaje y peinado está a cargo de Milet Azmitia y Jesús Rodríguez

