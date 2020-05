Carlos Nieto de Rosa expresa su sensibilidad con música

En febrero de 2015 el cantautor morelense Carlos Nieto de Rosa llegó al estado de Tlaxcala con la intención de explorar su sensibilidad a través de la música. Tocando en cafés locales, Nieto de Rosa se ha dado a conocer con canciones que van desde la balada romántica hasta el blues y la trova.

“Es todo, cosas que va uno viendo conforme va creciendo, va viviendo. Llegas a un lugar, conoces gente y te platican cosas y de pronto está uno sentado en casa y vienen las ideas”, comenta el músico respecto a su proceso creativo.

Nieto de Rosa nació en Xochitepec, Morelos, pero fue en sus constantes visitas a cafés locales de Cuernavaca donde conoció a los cantautores que lo inspiraron a componer sus primeras melodías.

Fue a partir de 2017 que comenzó a compartir canciones escritas a lo largo de su vida. “La canción de autor me ha permitido hacer lo que para mí es lo más difícil del mundo: hablar. Mantener una conversación simple sobre lo que siento o pienso de algún tema para mí es muy complicado, se me enredan las palabras, siento miedo a equivocarme, ser juzgado o incluso molestar a quien me escucha”, sostiene.

La canción de autor es, históricamente, música de protesta. Las canciones de Nieto de Rosa aluden a temáticas sociales, personales y filosóficas como lo son “José” y “¡Qué tragedia!”. “Un día descubrí que la canción me da la oportunidad de compartir una anécdota, una emoción y mi forma de ver el mundo”, asegura.





Carlos Nieto de Rosa, Cantautor

Lo más chévere es que puedo desahogarme de una manera tan simple que ni siquiera tengo que buscar el momento adecuado, solo necesito un pretexto y la guitarra siempre la traigo al hombro”.





Foto: Cortesía | Cortesía Carlos Nieto de Rosa



