Ambulante en casa proyectará el documental Negra

La plataforma de Ambulante en Casa, que nació de la gira de documentales Ambulante, creada por Diego Luna y Gael García, presentará un trabajo que recopila historias de mujeres afromexicanas que habitan los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, para mostrar como el racismo es uno de los pensamientos que más ha permeado la mente del mexicano. Negra es el nombre de este proyecto que nace a partir de las vivencias de su creadora Medhin Tewolde.

“Es una búsqueda para entender si lo que me había pasado a mí, le había pasado a otras, un intento por dar a entender que estas experiencias racistas que en su momento cuando cada una las vivió no fuimos capaces de reconocerlas como tal, pero se intenta descubrir que no son experiencias aisladas, que no es casualidad que nos haya pasado a nosotras. Es una película que reivindica la identidad afro de estas mujeres en donde cada una es capaz de trascender sus experiencias para identificarse como mujeres negras y de paso empoderarse en el proceso”, dijo Medhin Tewolde en entrevista para El Sol de México.

La creadora de Negra asegura que la búsqueda de historias fue extensa y la selección final resultó complicada; “No hay una sola forma de ser mujer negra, sino que hay toda una diversidad, al final creo que escogí las que me parecían más representativas con las que creo que la mayoría de las mujeres afrodescendientes nos podemos sentir representadas”; más allá de ser un grito de lamento, este documental busca retratar a sus protagonistas y al grupo de mujeres que representan, con la fuerza e importancia que se merecen; “Escogí mujeres negras que trascienden los estereotipos pero también aparecen aquellas que reivindican estos estereotipos. Yo hablo en específico de las mujeres porque sí creo que entre ser mujer y ser negra hay como una interseccionalidad que nos vulnera aún más”, confesó Medhin Tewolde.

La directora, originaria de Tamaulipas, pero residente de Chiapas, espera que el conocimiento de estas historias genere una reflexión y un cuestionamiento a un pensamiento racista que en pleno 2020 sigue presente en nuestro país; “La idea del documental es retratar la situación de racismo que vivimos y que una de las reflexiones que puedan tener las personas que vean la película es el pensar como en estos años permitimos que esto siga pasando, porque en algún momento, muchas personas vivimos situaciones como estas”, expresó.

Negra estará disponible a través de las plataformas de Ambulante en Casa a partir de la primera hora del martes 05 de mayo y permanecerá ahí durante 24 horas para que el espectador pueda apreciarla.