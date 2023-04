Entregan a Olivia Teroba premio de ensayo literario

La escritora tlaxcalteca Olivia Teroba resultó ganadora del primer concurso de Ensayo Literario organizado por la prestigiada revista Latin American Literature Today, por lo que el trabajo ensayístico de Teroba llegará a lectores de Estados Unidos, América Latina y España, a través de esta publicación.

Olivia Teroba (Tlaxcala, 1988) cuenta con una destacada trayectoria, pues su obra ha recibido distintivos como el Premio Estatal de Cuento Beatriz Espejo (2013), de Ensayo Emmanuel Carballo (2018), así como el Premio Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadés, en su emisión 2017, y el Premio Nacional de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos, en la categoría de narrativa, en 2019.

El Sol de Tlaxcala platicó con Teroba quien habló sobre este premio y sobre lo que representa para ella dedicarse a este oficio.

“Una de las razones para participar en este concurso es que tu texto lo traducen, entonces es posible llegar a otros públicos y además de que hay poco espacios para la publicación de ensayos literarios, por eso este concurso es una gran oportunidad”, detalló.

El trabajo de Olivia Teroba que publicará, en español y en inglés, la revista Latin American Literature Today tiene que ver con su perspectiva sobre la escritura y los desafíos que atraviesa una persona que se dedica a este oficio.

“Es un tema que he estado abordando en mis textos y tiene que ver con que ya llevo 10 años dedicándome a escribir. Siempre surge la duda de si se puede vivir de esto, es una pregunta que me hacen muy constantemente; es muy complicado por las circunstancias que vivimos en México, porque en nuestro país no se venden tantos libros y entonces se vive de actividades cercanas a la escritura, como dar clases, colaborar en medios y hacer corrección de estilo, que es justo lo que yo hago, pero vivir solo de la escritura es muy complicado”.

“NO ES FÁCIL PONERLE PRECIO A LA ESCRITURA”

Teroba afirma que a pesar de que la escritura es un oficio como cualquier otro, darle un valor económico a esta actividad no es un asunto sencillo y, por tanto, es necesario hablar de ello para contribuir a la dignificación de este trabajo.

“ Es muy importante para mí tocar estos temas porque no se habla mucho del asunto económico en relación a la escritura, y muchas veces se parte de la suposición de que la escritura se puede realizar libremente en cualquier contexto y sí, pero hay formas y condiciones materiales que pueden hacerla más cómoda o más incómoda y creo que que es muy importante empezar a hablar de eso también y que pueda conducir a dignificar el trabajo de los escritores porque la escritura es un oficio como cualquier otro, pero no es tan fácil por el contexto en el que vivimos ponerle precio ”.

A propósito de la celebración del Día Mundial del Libro, que se conmemora el próximo sábado 23 de abril, la escritora tlaxcalteca compartió su perspectiva sobre el significado de los libros”

“Creo que son un espacio que puede funcionar como refugio a un medio hostil, también pueden despertarnos nuevas preguntas y abrirnos nuevas perspectivas. Lo que más aportan los libros es la posibilidad de pensar ideas distintas a las nuestras a través de la belleza o también a través de lo que nos incomoda o nos horroriza”.

Actualmente, Olivia Teroba se encuentra en la producción de una nueva novela, luego de la publicación de “Pequeñas manifestaciones de luz” (2021), la cual será un trabajo biográfico sobre una escritora mexicana del siglo XX.

Olivia Teroba escritora.

La escritura es una forma de vivir, es una manera en la que yo habito el mundo, y tengo la certeza de que voy a seguir escribiendo por mucho tiempo”

