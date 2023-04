La existencia de Puebla solo se explica por Tlaxcala: historiadora Carolina Figueroa

“La existencia de Puebla sólo se explica por Tlaxcala” afirma la historiadora y actual cronista del municipio de Tlaxcala, Carolina Figueroa Torres, a quien este diario consultó a propósito del aniversario de la fundación de Puebla el 16 de abril de 1531 pues, de acuerdo con las fuentes históricas, la edificación de esta ciudad fue posible por el trabajo de los indígenas tlaxcaltecas.

La especialista detalla que luego de casi década después de la alianza entre españoles y tlaxcaltecas y de la caída de Tenochtitlán en 1521, comenzaría la construcción de una ciudad pensada para el asentamiento de los hispanos, lo cual fue un acuerdo acuerdo entre los conquistadores y el cabildo indígena de Tlaxcala.

“En 1527 llega el primer obispo de esta Nueva España a la catedral que se está construyendo en Tlaxcala; pero no deja de ser un obispo que viene de España y que le gusta convivir con los españoles. En algún momento, la reina Juana, madre de Carlos V, le manda una carta al obispo donde le dice ‘usted tiene que estar donde está su iglesia no donde a usted se le pegue la gana’, y lo regaña porque ese obispo no quiere estar tanto en Tlaxcala, que es en donde está la Silla Episcopal, sino que anda en la Ciudad de México conviviendo con los españoles. Entonces, el obispo le pone como queja que la iglesia no se ha terminado de construir y que por tal razón él todavía no radica de tiempo completo en Tlaxcala. Eso acelera la construcción de Puebla, pero para que ocurra eso tienen que negociar con los tlaxcaltecas”, explica la historiadora.

Es en ese momento en que los gobernantes tlaxcaltecas acuerdan con los españoles la cesión del valle de Cuetlaxcoapan para la edificación de una localidad donde pudieran asentarse los conquistadores.

Los tlaxcaltecas son los que están decidiendo cómo se va a dar este proceso de aculturación y de poblamiento. Ellos deciden ceder un pedazo de tierra grande, lo que ellos llaman tierras de frontera, pues antes de que llegaran los españoles había una costumbre de asignar unas tierras para que fueran como el campo de batalla acordado para los encuentros bélicos pactados, y es el territorio que actualmente ocupa parte de Puebla

La historiadora explicó este hecho ocurrió casi 10 años después de las guerras de conquista y de la caída de Tenochtitlan, capital del imperio mexica.

Son 10 años en los que, ya terminada la guerra, algunos españoles sin tener una tarea asignada se dedican a la vagancia; situación que también es criticada por los frailes franciscanos quienes creen que la evangelización tiene que ser son buenos ejemplos y no sólo con palabras. Por eso los tlaxcaltecas, viendo esta circunstancia, consideran dentro del cabildo indígena que es bueno cederle una tierra a estos españoles para que ya no anden vagando en sus tierras, a lo que se suma el hecho de que los tlaxcaltecas le habían pedido al rey que cualquier asentamiento de españoles no fuera dentro de las comunidades donde ellos vivían

MANO DE OBRA TLAXCALTECA EN LA EDIFICACIÓN DE PUEBLA

Carolina Figueroa mencionó que, de acuerdo con los documentos históricos, hay información de que los tlaxcaltecas se comprometen con la Corona Española a destinar parte de sus trabajadores de cada Señorío a trabajar las tierras que servirían de tributo al rey, situación que dio a pie a que esta mano de obra se ocupara en la construcción de Puebla.

“Lo primero que se edificó en Puebla es lo que actualmente conocemos como su Plaza de la Constitución, los edificios civiles y los edificios religiosos, así como los edificios donde se impartía justicia. Por eso se dice, y con muchísima razón porque está documentado, que el cabildo indígena de Tlaxcala autoriza que jornalero vayan a construir la ciudad de Puebla”.

La historiadora especialista en el periodo de la Conquista, enfatizó que las decisiones del cabildo indígena tlaxcalteca fueron decisivas para la construcción del actual territorio poblano.

Aunque a lo mejor esto puede sonar aventurado o pretencioso, pero lo cierto es que la existencia de Puebla se debe a Tlaxcala porque, desde el primer momento del gobierno español, en Tlaxcala se dieron cita las costumbres y conocimientos traídos de España, pero también ese mestizaje cultural que se va lograr por el aporte de los tlaxcaltecas, que en ese momento eran una de las grandes culturas del altiplano

"Tú puedes mirar hacia Sudamérica hacia Centroamérica y está la huella tlaxcalteca, y miras hacia el centro del país y ahí están los apellidos, la gastronomía y vas hasta Texas y Nuevo México y sigue habiendo antiguos núcleos de tlaxcaltecas; por eso, cada generación debe revalorar ese papel tan importante para la construcción de este país”

Carolina Figueroa Torres, historiadora