Espíndola cuestiona estereotipos a través de la fotografía

“Con mi obra busco generar en el espectador una reflexión sobre cómo el cuerpo de la mujer se ha visto sometido a la aceptación de una visión estética patriarcal, que ha generado inflexibles y casi inalcanzables estándares de belleza, que propician un detrimento en el género femenino”, afirma la fotógrafa Carol Espíndola.

Desde el 2014, Espíndola ha trabajado en series sobre la desnudez femenina, como lo son “La Corteza de Venus”, “La Atlántida” y, actualmente, “El origen de la mujer”, las cuales significan un parteaguas en la trayectoria de la fotógrafa.

Carol Espíndola relfexiona sobre la estética del cuerpo femenino en su serie “La Atlántida” /Cortesía Carol Espíndola

“Luego de ganar un Premio Estatal de Artes Visuales, en el 2005 con una temática sobre las ferias tradicionales, sentí la necesidad de explorar temas más complejos e incluso controversiales. Entre el 2011 y 2014, experimenté una especie de etapa de crisis en la que no me sentía cómoda con mi cuerpo, así que decidí que la fotografía era el medio ideal para explorar esas sensaciones, y me encontré con pensamientos y conclusiones con las que muchas mujeres nos sentimos identificadas”, explicó.

“La Corteza de Venus” y “La Atlántida” generaron distintas opiniones entre el público, desde empatía y reconocimiento, pero también rechazo, cuenta la artista.

Me encontré con mujeres que me externaban su apoyo y me decían que el mostrar mi cuerpo desnudo era algo muy valiente, pero también me encontré comentarios ofensivos sobre mi físico y sobre mi trabajo fotográfico; ahí es donde experimenté de manera directa el rechazo a los cuerpos que no cumplen con los estándares impuestos por una sociedad patriarcal, compartió Espíndola.

La experiencia con estos trabajos incitó a la fotógrafa a explorar la imagen desde la perspectiva feminista; fue así como surgió el proyecto en proceso y que cuenta con una beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte, llamado “El origen de la mujer”, el cual cuestiona la ausencia del cuerpo femenino en las representaciones científicas de la evolución del ser humano.

