Este lunes, Inicia el “Festival Sinfónico Tlaxcala”

Del 25 al 31 de julio se llevará a cabo el “Festival Sinfónico Tlaxcala: Un festival con equidad de mujeres en el arte”, que en esta ocasión presenta un nutrido cartel de talento femenino en diferentes disciplinas.

Además de las presentaciones musicales, la décima segunda edición de este festival ofrecerá -de forma gratuita- presentaciones de libros, conferencias, obras de teatro y presentaciones de danza que resaltarán el papel de la mujer en las artes.

El festival iniciará el lunes 25 de julio con la presentación del coro femenil Yolotl, en el teatro Xicohténcatl a las 18:30 horas; mientras que el martes 26, a las 18:00 horas en el Museo Miguel N. Lira, se presentará el libro “Cuaderno de música 2. Mujeres en la música en México: De la gesta individual a las colectivas feministas”, una edición de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

El miércoles 27 las actividades continúan con la conferencia “Mujeres en la música: Breve panorama histórico de la educación musical en México desde la Nueva España al siglo XX”, a cargo de la doctora Yael Bitrán Goren, en el teatro Xicohténcatl, a las 12:00 horas.

Para el jueves Laura Elissa Garrido compartirá con el público la obra de teatro “Las mil y una noches”, una adaptación a la técnica de títeres de este clásico de la literatura, la cual se llevará a cabo a las 18:30 horas en el Mesón de Santa Rosa, en el centro de la ciudad de Tlaxcala. Mientras que en el ámbito de la danza, la academia Ayana Sahra compartirá el recital “Una mirada al medio oriente y la polinesia”, el domingo 31 de julio a las 13:00 horas en el Museo Miguel N. Lira.

En cuanto a la parte musical, el viernes 29 de julio a las 18:30 horas en el teatro Xicohténcatl se llevará a cabo el recital “El arpa de pedales y sus compositoras”, por la arpista Amalinalli Pichardo y la soprano Carmen Ruiz.

El sábado 30 de julio a las 13:00 horas, en el hotel Posada San Francisco, Jean Gómez ofrecerá un concierto con alumnos del taller de dirección musical que forma parte del festival y a las 19:00 horas en el ex convento de San Francisco tendrá lugar el concierto “Internacional Vibratum Requiem for the living”.

El concierto de cierre será el domingo 31 de julio a las 17:00 horas en el teatro Xicohténcatl con la dirección de Alberto Torres Xolocotzi, quien es organizador de esta iniciativa desde hace más de una década.

Esta es la primera ocasión en la que el “Festival Sinfónico Tlaxcala” lleva a cabo una edición temática, en este año enfocada a resaltar el talento y la aportación femenina a las artes.

Para consultar la cartelera completa está disponible el perfil de Facebook Festival Sinfónico Tlaxcala.

