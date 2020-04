[Fotos] Museos muestran sus objetos más espeluznantes

Con el #CreepiestObject u objeto más terrorífico, museos de todo el mundo se han unido para mostrar a los internautas sus piezas más espeluznantes.

Cultura Falta investigación sobre Tlahuicole

Este reto viral en Twitter fue lanzado por el Museo de Yorkshire en Reino Unido, el cual inició con el moño incorpóreo de una mujer romana con los alfileres aún colocados. Se trata de un perturbador remolino del cabello humano del siglo III.

Foto: Pixabay

Cultura Extienden convocatoria “Contigo en la distancia”

Otros como el “Deutsches Historisches Museum”, compartió una máscara de la peste negra, a propósito de la pandemia que se vive en todo el mundo.

En vivo desde el Museo del Juguete de Penshurst Place, presentan el oso bebedor. Aliméntalo con una pieza de 2 peniques y simulará beber de su taza mientras mira fijamente tu alma, comparte el sitio oficial.

Aquí te dejamos otras imágenes siniestras ¡disfrútalas!:

#CreepiestObject

El @YorkshireMuseum comenzó con un moño para el entierro de una mujer romana todavía con los alfileres aún colocados. El @PEIMuseum un juguete infantil del siglo XIX, el @NatSciNMS una quimera imposible y el @YorkCastle

Una partida de patas de cangrejo victoriana #CreepiestObject pic.twitter.com/awRoVwq3nU — Horror Losers (@horrorlosers) April 22, 2020

#CreepiestObject From the Surnateum: a Krampus claw from Bavaria. Accessory from a Krampus costume. pic.twitter.com/KqVnES5SRl — Christian Chelman (@ChristianChelm1) April 21, 2020

This nightmare is an object by caroleine Smit in the ceramics Department of the V&A #curatorbattle #CreepiestObject pic.twitter.com/J4QUwaWRo2 — Wohnungs-Noll (@Sabine_Noll) April 20, 2020

on behalf of @MONAmuseum I offer up this late Victorian kitty tea party by Walter Potter.#CreepiestObject #Curatorbattle pic.twitter.com/KSOBOTyPxP — Shelley⚓ (@wheresshelly) April 21, 2020

#CuratorBattle #CreepiestObject



These objects are either in or have been in our KURIOLOGY collection - We are a bit spoiled for choice when it comes to creepy! pic.twitter.com/JNGeM5jMIM — Art of Kuriology (⧖) 〓〓 (@strangecurios) April 17, 2020

So we couldn't let the moment for #CreepiestObject #CURATORBATTLE pass us by... From the Dept of Creepy in our Education Collection: a naturally mummified pigeon. Sealed into the wall of a building, this pigeon died, desiccated and then its feathers were eaten clean by insects. pic.twitter.com/qpfE7kA02t — Bell Museum (@BellMuseum) April 20, 2020

Our #CreepiestObject has to be this ‘mermaid’... 😱💀🧜‍♀️ #CURATORBATTLE #TroublingTaxidermy pic.twitter.com/GMSosyuqIX — Natural Sciences NMS (@NatSciNMS) April 17, 2020

Live from the Toy Museum of Penshurst Place, we present the Drinking Bear. Feed it a 2 pence piece and it'll pretend to drink from its cup as it stares into your soul. #CuratorBattle #CreepiestObject pic.twitter.com/ohNl2974UJ — Penshurst Place (@PenshurstPlace) April 17, 2020

Our reaction to everyone's objects 👏🏻 pic.twitter.com/cWPG8Pagev — Clifton Park and Museum (@CliftonParkMus) April 17, 2020

Can I offer up the 18th century diving suit from Raahe museum in Finland? pic.twitter.com/mP9FqB9uly — Chris Beresford (@OuluRover) April 17, 2020

How about this Japanese ukiyo-e(woodblock prints) from @ukiyoeota Collections? This black creepy monster is biting off woman's HAIR! #CURATORBATTLE #CreepiestObject pic.twitter.com/nkbdodCKqj — 太田記念美術館 Ota Memorial Museum of Art (@ukiyoeota) April 21, 2020

No dejes de leer: