Gerardo Peña es Artista del Mes en el Museo de Arte de Tlaxcala

Gerardo Peña Contreras es el Artista del Mes en el Museo de Arte de Tlaxcala (MAT), como un reconocimiento a su trayectoria como grabador, pintor y escultor, cuya obra se ha presentado en más de 30 exposiciones nacionales e internacionales.

El joven creador representa al Artista del Mes, durante septiembre, con la pintura “El Pescador”, una pintura que contiene un mensaje de crítica social a la indiferencia de los pobladores y autoridades sobre la contaminación del río Atoyac.

La carrera de Peña Contreras se ha caracterizado por tomar como tema central los problemas de carácter ecológico, por lo que este tópico es recurrente en sus piezas de pintura, escultura y grabado.

“Yo radico muy cerca del río Atoyac, por lo que desde niño he observado su contaminación; recuerdo que me asombraban los colores rosas o turquesas del agua, producto de la fuerte contaminación química, así como los objetos de todo tipo que se encontraban; sin embargo, conforme fui adquiriendo conciencia, me di cuenta de la terrible situación de este río y de cómo la gente y los gobiernos no mostraban ninguna preocupación. Este tema me marcó mucho, por lo que ha definido lo que yo quiero transmitir a través de mi obra”, explicó el artista.

Peña es licenciado en Artes Visuales por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y cuenta con una especialización en grabado en el Taller de Estampa Básica y Avanzada Camaxtli (Tebac), donde produce su obra gráfica desde hace cinco años.

Su exploración artística también lo ha llevado a la pintura y la escultura y lo ha llevado a participar en exposiciones colectivas en Estados Unidos, Uruguay, Colombia y Polonia, entre otros recintos culturales dentro del país.

Gerardo Peña presenta su pieza “El Pescador”, colocada en el MAT durante septiembre, a través de un material audiovisual que puede consultarse en el perfil de Facebook del ITC.

