La lectura nos salva del aburrimiento: Marti Lelis

Para una gran parte de la población que se encuentra en casa resguardándose de esta primera pandemia del siglo XXI, causada por el Covid-19, la lectura representa una excelente herramienta de rescate para esas horas del día que parecen no terminar, es por eso que el escritor Marti Lelis ha decidido compartir su obra literaria por internet.

Lelis, quien ha dedicado gran parte de su vida a la literatura, en estos días de confinamiento presentó su libro “A propósito de San Juan y otras miniaturas” en formato digital, con el objetivo de contribuir a la agenda cultural del estado.

“Creo que el confinamiento está haciendo que la gente lea más y es una de las cosas buenas que nos van a quedar. Las artes, y en especial la lectura, se vuelven una forma de rescatarnos del aburrimiento. Se vuelven necesarios porque tenemos mucho tiempo para pensar y entonces tenemos a la mano los libros, que son producto del pensamiento y la imaginación de alguien que tuvo el valor de estar solo, de apartarse de lo cotidiano para escribir de sus vivencias y de su forma de ver el mundo”, comenta el escritor.

“A propósito de San Juan y otras miniaturas” fue el resultado de 11 años de trabajo. En el libro se encuentran 42 textos breves (microrrelatos, poemas en prosa, viñetas, aforismos) y fue ganador del Concurso Estatal de Cuento Beatriz Espejo 2015.

El libro “A propósito de San Juan y otras miniaturas” puede descargarse a través del enlace https://drive.google.com/open?id=12vH0IKrfVwfKQ9RzNKoZRBdK2BwFp3no

“No tenía muchas esperanzas de ganar porque los textos del libro son híbridos, no son cuentos tradicionales ni respetan estrictamente el formato de cuento. Por fortuna, me equivoqué y el libro salió premiado. Me gustó que el jurado dijera, entre otras cosas, que los textos presentados tenían una gran riqueza de lenguaje”, agrega Marti Lelis.

San Juan, a pesar de ser un lugar imaginario, está inspirado en Tlaxcala desde una arista literaria, donde convergen la realidad y la ficción alrededor del estilo poético de su autor.

Lelis comenzó a escribir con intención literaria desde 1991, utilizando las palabras como herramientas a partir del conocimiento del leguaje. Actualmente, trabaja en su página de escritor Ceremonia de Palabras (ceremoniadepalabras.com.mx), donde comparte su forma de ver la literatura y su sentir a lo largo del tiempo.

