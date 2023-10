Haruki Murakami recibirá el Premio Princesa de Asturias de las Letras

Creador de una vasta bibliografía literaria, que abarca 15 novelas, cinco colecciones de relatos y varios libros de ensayo, Haruki Murakami ha sido traducido a más de 40 idiomas, convirtiéndose en el autor japonés más leído en el mundo actualmente. Este viernes, recibirá el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023.

Este reconocimiento, “confirma que su literatura ha adquirido una gran importancia entre los lectores en lengua castellana. Es, además, el primer escritor japonés que lo obtiene. El jurado del premio Princesa de Asturias de las Letras se lo ha concedido por ‘la singularidad de su literatura, su alcance universal, su capacidad para conciliar la tradición japonesa y el legado de la cultura occidental en una narrativa ambiciosa e innovadora’, y todos esos motivos se me antojan justos”, afirma en entrevista Ana Estevan, editora en español del escritor para el sello Tusquets, el cual lo publica desde 2001.

Nominado al Nobel de Literatura en 13 ocasiones, contando la última de este año, cuando le fue otorgado al noruego Jon Fosse, Murakami se ha ganado el epíteto de “eterno candidato”, al premio, generando frustración entre sus lectores. Sin embargo, en opinión de Ana Esteva, “si Murakami no obtuviera nunca el premio Nobel no iría en demérito del autor, en absoluto.

“Yo añadiría que un premio refrenda el valor de una obra, pero no crea ese valor; lo apoya. Debemos tener en cuenta varios aspectos: muchos merecedores del premio Nobel han caído en el olvido; autores muy reconocidos nunca lo obtuvieron, Borges, por ejemplo, o Virginia Woolf; por último, desde 1901 han obtenido el premio Nobel de Literatura sólo 115 autores, y yo diría que los grandes autores a lo largo de esos más de 120 años, serían muchos más: no todos pueden obtenerlo” agrega.

Pero, ¿cómo entender la obra de este escritor? ¿Cuáles han sido sus intereses? Para Ana Estevan es claro que tan sólo es necesario leer cualquiera de sus libros, “no hace falta tener ninguna idea previa, el lector encontrará personajes que van en busca de respuestas, que tratan de encontrar su lugar en el mundo, un mundo difícil de descifrar y lleno de incógnitas”.

“Unas veces, todo arranca con una crisis generada por un hecho casual, aparentemente anodino, o por un recuerdo. Se encuentran entonces en situaciones insospechadas que solo un escritor con una gran imaginación puede concebir. En ese peculiar mundo que el autor crea en sus obras encontramos muy diversos temas: desde mundos paralelos, hasta piezas de música clásica o jazz, pasando por surfistas, carneros que hablan, amores no correspondidos y desapariciones inexplicables, por decir algunos; en suma, un mundo un poco pop en medio de reflexiones sobre la soledad, la muerte el amor o la amistad” puntualiza Ana Estevan.

De las obras que son clave en la extensa producción de Murakami, la editora menciona Tokio blues. Norwegian Wood, “con el que le llegó la fama entre los lectores en castellano”; así como Kafka en la orilla, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo o 1Q84, obras que, considera, son las que condensan como ejemplo las temáticas del autor japonés. Ya un tanto fuera del terreno literario, la editora recomienda el libro De qué hablo cuando hablo de correr, que muestra su visión sobre una de las pasiones del autor: correr maratones.

Algo que ha llamado la atención es que en América Latina y, específicamente en México, la obra de Murakami ha tenido un gran número de lectores. “A mí no me extraña, porque su obra me parece sumamente atractiva y original. Pero sería demasiado atrevido por mi parte afirmar que hay algún aspecto de su literatura que atrae más a los lectores en castellano que a los lectores en otras lenguas; su obra tiene tantos aspectos, los elementos fantásticos, la atmósfera onírica y melancólica, personajes solitarios, que me resultaría difícil cuáles de ellos han calado más en los lectores latinoamericanos y españoles”, finaliza.