Wole Soyinka: la literatura es el escape cuando la realidad se vuelve insostenible

QUERÉTARO. Tuvo que pasar casi medio siglo para que Wole Soyinka, el primer Premio Nobel de Literatura africano de la historia, volviera a publicar una nueva novela. Y aunque nunca dejó de escribir otros géneros como el teatro, el ensayo y la poesía, la escritura de ese libro, cuyo título es Crónicas desde el país de la gente más feliz de la Tierra, fue una sorpresa incluso para él.

Así lo contó durante su participación en el Hay Festival Querétaro 2022, que se realizar con apoyo de aliados como Grupo SURA, donde habló de este libro, el cual es un retrato actual, oscuro e irónico de su país de origen, Nigeria, editado en español por Alfaguara.

“Yo no me considero un novelista, en el teatro, en la dramaturgia es donde me siento vivo. La novela siempre ha sido un accidente para mí”, argumentó Soyinka en relación a su silencio como narrador, antes de confesar que esta novela ya tenía tiempo gestándose, en sus otros trabajos, sin que él lo supiera, y que el momento de su escritura se dio cuando tuvo que afrontar el hecho de que todo lo que sentía al ver a la sociedad nigeriana se le “derretía entre las manos”.

La novela, cuyo título fue sacado de una encuesta encontrada por Soyinka en la que Nigeria aparecía como el país más feliz del mundo, es una historia policíaca de dos profesionistas que regresan a su país, conocido como “el gigante de África”, e intentan detener una red de traficantes de órganos.

Al ser la una obra que, con un alto grado satírico, logra retratar los lados más oscuros de una sociedad, donde impera la violencia y la corrupción, el editor Diego Rabasa, quien acompañó al escritor de 88 años en la presentación del libro, le pregunto la razón por la cual la sátira es un medio necesario para involucrarnos aún más con la realidad.

“La sátira tiene una gran tradición en la historia, es tan vieja como el primer actor creativo. Al referirme a ella, no hablo sólo de su dimensión literaria. Creo que es un mecanismo de supervivencia de la sociedad. Hay periodos históricos en los que la sátira aparece como la única oportunidad triunfante, cuando es obvio que la única literatura que puede tener significado e influencia contra el poder y cómo se concibe es la de lo ridículo”, apuntó el escritor y disidente.

Wole Soyinka ha sido preso en dos ocasiones por sus posturas políticas, acusado por el gobierno de su país de intento de conspiración, dando muestra de que su postura política y obra artística ha tenido un gran impacto contra el poder. Por estas razones, y tras mencionar el reciente atentado que sufrió en Nueva York el escritor Salman Rushdie, Diego Rabasa se aventuró a preguntarle por qué la literatura, sin ser un fenómeno de masas, es una gran amenaza para el poder.

La respuesta es muy sencilla, señaló Wole Soyinka, “porque la literatura es un evento personal y social simultáneamente. A la mayoría de las personas en el poder, les gusta usurpar los espacios de otros porque los quieren controlar. Las personas que protegen las grandes verdades de la textología religiosa, no sólo están protegiendo un discurso que habla de su posición impuesta del mundo, sino sus minúsculas individualidades”, explicó.

“Hay que aceptar, que, gracias a Dios, la literatura es un escape cuando la realidad se convierte en algo insostenible. Reconozco que los escritores también somos dictadores porque nosotros cambiamos la realidad de forma personal, para sentirnos completos, como una forma interna para poder existir”.