Pega cuarentena a artistas escénicos de la entidad

El sector de las artes escénicas ha sido uno de los más afectados económicamente ante la cancelación de funciones, talleres y clases como medida preventiva de contagio del Covid-19, lo que representa grandes pérdidas económicas para los creadores tlaxcaltecas.

El Sol de Tlaxcala entrevistó a Raúl Sánchez Osorno, director de la compañía de danza Yolochicahuac; Mónica Elorza, directora del estudio Ballet Libre de Tlaxcala, y a Jesús Rogelio III Paredes, artista teatral, quienes compartieron la difícil situación que enfrentan ante la cancelación de pagos y fuentes de ingreso.

Los artistas somos invisibles: Raúl Sánchez

Raúl Sánchez Osorno invirtió gran parte de sus ahorros en la producción de su más reciente propuesta escénica “El Proceso del Bailarín”, que sería estrenada en el teatro Xicohténcatl el 25 de marzo, la cual quedó suspendida hasta nuevo aviso.

“Yo contaba con el dinero de las entradas a esta función que, si bien no representaba una suma importante, me permitirían recuperar al menos la inversión, y tener dinero para sacar los gastos básicos. La situación se me complica aún más porque yo soy profesor de danza en preparatorias y secundarias públicas, pero al no tener una base, también he perdido ese ingreso ante la suspensión de clases”, explicó con preocupación el bailarín.

Sánchez Osorno afirmó que en México existe un desinterés y poca valoración por el trabajo de los artistas, lo que se refleja en la falta de fuentes de trabajo formales, que les permitan acceder a los beneficios de la seguridad social.

“Los artistas prácticamente trabajamos en la informalidad y tenemos que buscar diversas fuentes de ingreso para poder vivir. Las prestaciones al sector son nulas. No existe algún tipo de seguro que nos apoye en circunstancias como esta, como sí existe en otros sectores como el del campo, que cuando hay alguna contingencia climática el gobierno los apoya. Yo, hasta el momento, no he recibido ningún tipo de apoyo o acercamiento de las autoridades de cultura para solventar esta difícil situación”, aseveró.

Fragilidad laboral

El salón de danza en la escuela particular Ballet Libre de Tlaxcala ha quedado vacío ante las medidas de seguridad para evitar el contagio del Covid-19, y con ello los pagos son inciertos, es por ello que la directora del espacio, Mónica Elorza, con preocupación busca alternativas para no perder su microempresa, misma que inició operaciones hace apenas un año.

“Con un gran esfuerzo monté mi propio taller de danza, pero ante la contingencia es prácticamente un hecho que mi matricula de alumnos disminuirá drásticamente y con ello las ganancias suficientes para pagar una renta, por lo que si la situación empeora tendré que cerrar el espacio, por eso decidí ofrecer clases en línea para que mis alumnos continúen con su formación dancística y yo tenga al menos un poco de ingresos”, señaló.

Tras una carrera de más de tres décadas como bailarina y docente de danza, Mónica Elorza afirma que los artistas no cuentan con oportunidades laborales que les permitan vivir dignamente.

“En mis nueve años como tallerista en centros culturales no tuve un contrato formal ni prestaciones, los artistas vivimos en el limbo y creo que una crisis como esta debe contribuir a que la gente voltee a ver nuestra fragilidad laboral porque es un hecho que los artistas vivimos al día”, sostuvo.

No tenemos los beneficios de un trabajo estable: Paredes

“Mi trabajo se basa en la reunión de personas, y con esta contingencia sanitaria prácticamente no tengo opciones de laborar”, compartió el actor Jesús Rogelio III Paredes, quien se dedica a brindar espectáculos de cuentacuentos.

Rogelio Paredes hizo hincapié en que los artistas no cuentan con los beneficios de un trabajo estable, pues ante la cancelación de sus presentaciones debido a la contingencia sanitaria, sus ingresos se vieron drásticamente disminuidos.

“Afortunadamente mi participación en la televisora pública del estado se mantiene normal, con este ingreso podré ayudarme hasta que pase la contingencia, pero es necesario que esta situación nos haga replantearnos las necesidades apremiantes para el sector”, dijo.

Apoyo a los estados, anuncia la Secretaría de Cultura

Ante esta crisis del sector artístico, que impacta en todo el país, la Secretaría de Cultura emitió un comunicado el 23 de marzo en el que informa sobre una reunión virtual entre su titular, Alejandra Frausto Guerrero y los titulares de las secretarías e institutos de cultura de los 32 estados en la cual “acordaron sumar esfuerzos para que las actividades artísticas y culturales no se detengan, ante la presencia del coronavirus COVID-19 en México”, menciona el boletín de prensa.

En este comunicado destaca la instrucción de Frausto Guerrero de destinar hasta un millón de pesos de los recursos del Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) para la contingencia por el Covid-19.

Los artistas prácticamente trabajamos en la informalidad

Raúl Sánchez Osorno / Artista escénico

Funciones de teatro, danza, títeres entre otras actividades escénicas que se efectuarían en la Red Estatal de Museo y en los Centros Culturales de los municipios fueron suspendidas desde el pasado 17 de marzo.

