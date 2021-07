Pendiente descentralizar la Secretaría de Cultura, admite Andrés Manuel López Obrador

Aunque desde el pasado 10 de enero de 2019 se anunció su instalación oficial en Tlaxcala, la mudanza total de la Secretaría de Cultura es uno de los compromisos pendientes del gobierno de la República, admitió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Argumentó que la descentralización de todas las Secretarías de Estado a diversas partes del país, como lo ofreció en campaña, es uno de sus pendientes y justificó que la pandemia por Covid-19 es uno de los factores ya que debían quedarse en la Ciudad de México para hacerle frente a la emergencia sanitaria.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, manifestó que conforme los contagios vayan disminuyendo, la descentralización avanzará hasta ser concretada, pues forma para de uno sus 100 compromisos, de los que –asegura- ya cumplió 98.

En el Zócalo, cuando tomé posesión el 1 de diciembre de 2018, hice 100 compromisos con el pueblo, he cumplido 98 y me faltan dos, uno es es la descentralización del gobierno federal que no hemos podido por la pandemia que nos llevó a estar aquí para enfrentar el Covid, pero ya vamos a ir avanzado en este propósito, es un compromiso pendiente, dijo.

Comentó que de las pocas dependencias que sí han logrado su descentralización total está la Secretaría de Energía que se trasladó a Villahermosa, Tabasco, así como Segalmex que se mudó a Zacatecas.

López Obrador, quien este viernes 23 de julio visitará tierras tlaxcaltecas, detalló que la Secretaría de Bienestar debe ubicarse en Oaxaca; la Secretaría de Educación Pública moverse a Puebla y Turismo a Chetumal, Quintana Roo, mientras que Agricultura a Ciudad Obregón, Sonora; Pemex a Ciudad del Carmen, Campeche y Salud a Guerrero, entre otras.

MUDANZA A MEDIAS DE CULTURA

El pasado 23 de octubre de 2019, apenas 10 meses después del anuncio de su llegada a la entidad, este Diario dio a conocer que la mudanza a medias de la Secretaría de Cultura había costado supuestamente 46 mil pesos, según sus reportes oficiales basados en una solicitud de información hecha por El Sol de Tlaxcala.

Frausto, Sin oficinas fijas

Además, la titular Alejandra Frausto no tiene oficinas fijas y despacha con mayor frecuencia en la Ciudad de México, por lo que su presencia es escasa y se ha reducido únicamente a eventos de trascendencia, pese a que la funcionaria había ofrecido estar aquí.

Solo 10 áreas de la dependencia federal han consolidado su traslado a Tlaxcala y el gran pendiente es la habilitación de las oficinas del Centro de Tecnologías Creativas “Colmena Grace Quintanilla”.

El objetivo de descentralizar dependencias es que haya crecimiento económico parejo en todos los estados, según el presidente Andrés Manuel López Obrador

