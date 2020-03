Yesenia Cabrera crea atmósferas oscuras

La escritora tlaxcalteca Yesenia Cabera Barrios ha encontrado en el género de terror la mejor manera de expresar su perspectiva de la vida, pues para ella “el miedo, así como el amor, representa la fuerza que mueve a los seres humanos”, explicó.

“Desde niña me he sentido atraída por esos temas; empecé refugiándome en el cine terror, que me hacía sentir en una atmósfera única, y ya siendo adolescente me acerqué a la literatura que todo amante del terror conoce, como es el caso de H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, por mencionar solo a algunos autores”, detalló.

Para Yesenia Cabrera el terror presente en sus textos proviene de “la empatía que el lector logra con el miedo y el dolor de los personajes, quienes en muchas ocasiones se ven envueltos en situaciones macabras y atmósferas donde hay una presencia extraña que no se puede explicar, y para lograr esta empatía es necesario hacer malabares con las palabras”, mencionó la escritora originaria de Muñoz de Domingo Arenas.

Su libro de cuentos “Los pequeños macabros”, que está por publicarse, obtuvo el Premio Estatal de Cuento "Beatriz Espejo", en el 2018. En esta obra, Cabrera aborda la maldad existente en los seres humanos desde temprana edad, y que al paso del tiempo solo se disfraza para permanecer o incluso incrementarse.

El proceso creativo de Cabrera se basa en la escritura de sus sueños y la re interpretación de los mismos, para adaptarlos a historias oscuras, por lo que considera que sus relatos son muy íntimos, pues de alguna manera reflejan parte de su inconsciente.

“Siempre tengo historias que contar, puesto que todo el tiempo estoy creando en mi cabeza, resultado de mis sueños y de mis influencias de autores como Edward Gorey, Thomas Ligotti, Shirley Jackson o Guadalupe Dueñas”, compartió la escritora.

Actualmente trabaja en su siguiente libro de cuentos llamado “Malleus Maleficarum”, inspirado en “El libro de las brujas”, de Katherine Howe, que recopila testimonios de casos de hechicería en Inglaterra.

La palabra tiene un poder increíble porque permite crear atmósferas decadentes que irrumpen en el entorno del lector

Yesenia Cabrera / Escritora

