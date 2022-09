Aficionados al beisbol tienen más de 70 años

Con nostalgia, pasión y emoción, beisbolistas en el retiro presencian, desde las gradas del estadio de beisbol de Ixtulco, partidos del llamado “rey de los deportes”.

Deportes Promueven el deporte en Apetatitlán, activan la unidad deportiva

Originarios de Santa Ana Chiautempan, aficionados que tienen más de 70 años de edad acuden domingo a domingo para disfrutar la llamada “pelota caliente”.

Más información: ➡️ Zorros golea y destaca en el futbol 7 de Contla

Al respecto, Jacobo Ramos Solís comentó que tiene 60 años viendo el beisbol, “tengo 73 años y con el paso de los años no he perdido el gusto por este deporte

Sostuvo que comenzó a jugar junto con sus hermanos cuando era niño, “mi casa está por la estación, por la vía, y mi equipo fue Cienfuegos”.

Los detalles: ➡️ Brilla chiautempense Abel Quechol en Mr. México 2022

Recordó que antes jugaban en la Liga Obrera, que tenía su casa en Apizaco y “quien la dirigía era don Ceferino Aguilar; años después se dividió y quedó la mitad en Santa Ana Chiautempan, la dirigió José Vázquez”.

Añadió que agrupaba equipos del sur como Zacatelco, Panzacola y San Luis Teolocholco, “la liga se hizo fuerte porque vinieron equipos de Apan, Hidalgo, y de la Covadonga, Puebla”.

Más información: ➡️ F1 rinde homenaje a la reina Isabel II previo al GP de Italia

Ramos Solís refirió que a inicios de los ochentas surgió la liga Canaco, que se formó en el sindicato Telafil.

Al observar el beisbol actual en Tlaxcala, aseguró que “ha cambiado mucho, se acabó el amor de venir a practicar, antes lo hacían martes y jueves, los campos estaban llenos de peloteros y aficionados”.

Enfatizó que ahora entre semana los espacios beisbolísticos están vacíos, “les puedo mencionar a Ixtulco, Próspero Cahuantzi, El Llanito y Chalma”.

Entérate: ➡️ Carlos Alcaraz, nuevo monarca del US Open y número uno del mundo

Incluso, señaló que “antes, quienes nos entrenaban decían que el pelotero se hace en la práctica, ahora no entrenan, no tienen tiempo, son domingueros porque sus horarios de trabajo no les permiten prepararse; salen a las cinco o seis de la tarde y otros también estudian. Antes salían 3:30 y a las 4:30 estaban en el campo”.

Reconoció que el nivel actual ha bajado en calidad, “antes podíamos agarrarnos de tú por tú ante una selección de Puebla”.

En la plática con este Diario también recordaron anécdotas Enrique Zacapantzi León, Eugenio Muñoz Zacapantzi y Carlos González Flores, quienes también jugaron beisbol desde hace más de 50 años.

Más información: ➡️ UEFA investigará actos racistas de los fans de la Juventus en partido contra el PSG

El beisbol tlaxcalteca tiene impacto en municipios del sur, oriente y poniente del estado; Apizaco es la sede con mayor nivel competitivo.





LEE MÁS: ⬇️

Deportes Juegan voleibol mixto en Chiautempan

Deportes Muere Israel Vázquez Narváez, entrenador de béisbol infantil

Deportes Tlaxcaltecas van a final nacional, en torneo femenil puños rosas