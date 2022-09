A un año de gobierno, en Chiautempan sí habrá nueva alcaldía

La edificación de la alcaldía de Chiautempan sigue firme, después de que un grupo de vecinos se opuso a su construcción en el Parque Hidalgo, aseguró el alcalde Gustavo Jiménez Romero.

Municipios

A un año de gobierno municipal, Jiménez Romero sostuvo a este Diario que contar con una presidencia municipal no es un capricho, sino contar con un espacio digno para atender a los ciudadanos.

Anunció que en un par de semanas concretarán la donación del predio para el edificio (en la cabecera municipal), donde actualmente se ubica una bodega de las empresas textiles que han quedado en el abandono.

Para la obra prevén una inversión de entre 40 y 50 millones de pesos en los dos años restantes de la administración, en uno de los proyectos que el alcalde calificó “como la cereza del pastel” de su gestión.

En contraparte, reconoció que son varios los pendientes por atender para recuperar la confianza de la ciudadanía, generar mayor inversión, impulsar la economía y dar identidad al municipio que lo vio crecer.

Municipios

EDIFICIO ARRENDADO OPERA COMO PRESIDENCIA

¿Por qué dejó el edificio de la presidencia?

Las condiciones me daban vergüenza, no me gustaba que la gente que llegara viera esas condiciones, había palomas, el corredor tenía que ser apuntalado, había agujeros y era complicado pasar por ahí.

Es un edificio muy viejo que fue descuidado, al que no se le invirtió para la conservación, por lo que su reparación sería muy costosa, además de que tendría que intervenir el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

¿Qué hay en ese edificio?

Actualmente está vacío, pero se va a arreglar, está en comodato, pero es un edificio destinado para la Casa de Cultura y desde hace años lo ocupábamos de presidencia.

¿Por qué decidieron no construirla en el Parque Hidalgo?

Por la percepción que existe de que se van a robar el dinero, la gente se opone a todo y es normal, por eso la ciudadanía y comerciantes aledaños dijeron que no lo querían ahí, por eso decidí acercarme a unos empresarios para proseguir con el proyecto, pues yo no pienso pelearme con nadie por una obra.

Municipios

La donación la hará una empresa, tenemos que hacer los trámites legales necesarios, ya tengo todo para legalizarlo y será en un par de semanas, es mi meta y la quiero terminar antes de que concluya mi administración, confió a este Diario.

Por lo tanto, mientras culmina el proyecto, los integrantes del ayuntamiento operan en un edificio arrendado en la calle Luis Munive y Escobar con un pago mensual “simbólico”, refiere el alcalde, para brindarle los servicios a la ciudadanía.

Además de las oficinas de servicios, también están la sala de Cabildo y de Regidores, pues comenta que todos los edificios que les dejaron se escurren, no contaron con el mantenimiento requerido, por lo que no eran espacios dignos de atención.

EN GENERAL LA SOCIEDAD VE MAL A LAS AUTORIDADES

Gustavo Jiménez sostiene que en Chiautempan, como en otros municipios, la desconfianza generalizada de muchos años ha provocado un deterioro en las regiones.

El alcalde se muestra consciente de que resolver el problema no será resultado inmediato, pues en general la percepción que se tiene de las autoridades es mala, por lo que plantea que es con trabajo y resultados como van a cambiar la idea la gente.

Municipios

Reconoce que no será un esfuerzo de dos o tres años, por eso deben dar atención a las prioridades de la ciudadanía y recalca que “limpiar desde adentro” mejorará la situación del municipio. Pues cuando asumió la administración municipal encontró “un cochinero, cuentas reprobadas y otros inconvenientes, como no contar con un edificio propio para atender a la ciudadanía”.

La gente está protestando y con razón. Éramos el número uno en economía en Chiautempan al ser una ciudad industrial y comercial, ahora no hemos tenido la capacidad de un liderazgo y hemos perdido todo eso, añadió.

GENERAR IDENTIDAD PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA

El presidente municipal considera que el municipio ha ido perdiendo la identidad que los caracterizaba y atrás han quedado los años en los que llegaban cientos de camiones a surtirse de productos textiles en la demarcación.

Ante está situación, otro de los proyectos que destacará en su administración será el fomento de una identidad, por lo que ya trabaja en la edificación de un monumento a La Hilandera, con el que atraigan turismo y resalten su vocación textil.

Señaló que el municipio de Chiautempan es una zona comercial natural, sin embargo, con el paso de los años han perdido la confianza y ha ido a la baja la economía regional.

Es por eso que, con fondos del Patronato Díaz Varela, han establecido un consenso para crear el monumento a La Hilandera, para que sea un atractivo para los visitantes y un reconocimiento a las mujeres hilanderas. El Monumento medirá aproximadamente cinco metros y estará ubicado en el bulevar que va de Tlaxcala a Chiautempan, por la Unidad Santa Cruz.

Local

Con ello pretenden dar claridad al manejo de los recursos del Patronato y evitar actos de corrupción como se han dado en el pasado, aseguró el alcalde.

Expresó que con estas obras buscan generar identidad al apuntar que “no podemos seguir trabajando así sin rumbo, vamos a tener que buscar un consenso, porque sí es necesario reactivar el comercio”.

Recordó que antes mucha gente llegaba a Chiautempan a surtirse de cobijas, había más de 100 camiones en las fiestas, principalmente, en las ferias de San Miguel, Zacatlán, Chignahuapan, de Huamantla, Teziutlán, entre otras.

CAMBIOS SON NECESARIOS PARA FORTALECER ADMINISTRACIÓN

Para Gustavo Jiménez actualmente su administración está estable, aunque sostiene que nadie está seguro en el puesto, pues siempre son necesarios los cambios de personal para no cometer “errores” y atender las necesidades ciudadanas.

Es por eso que en un año ha sustituido a tres directores de seguridad, para alcanzar una mejoría y dar certeza la ciudadanía, actualmente se dice satisfecho con el desempeño de Jesús Herrera Moreno, después de la destitución de Agustín Durán y Ángel Pérez.

Al plantear que en materia de seguridad existe una mejoría con los cambios de directores, y que él no los quitó sino la ciudadanía porque no estaban dando resultados, al plasmarme sus quejas es una muestra de que no están funcionando.

Otro de los movimientos que destacó fue en la titularidad de la tesorería municipal, que a la fecha encabeza Alicia Pino Hermosillo, por la que han pasado tres titulares más.

PROYECTOS A FUTURO

Municipios

De los dos mercados con los que cuenta el municipio, Miguel Hidalgo y Carlos Salinas de Gortari, el alcalde señaló que ambos están en condiciones deplorables, por lo tanto, la meta es la edificación de un espacio digno para que aprecien los visitantes al municipio “sarapero”.

En el caso del mercado Carlos Salinas de Gortari han tenido problemas por el tema de límites territoriales, por lo que no ha querido tener un enfrentamiento con el municipio de La Magdalena Tlaltelulco.

Expresó que será el Gobierno del Estado el que tendrá que encargarse de alcanzar un acuerdo para evitar conflictos mayores.

Con relación al mercado Miguel Hidalgo ubicado en el “corazón del municipio”, explicó que han registrado complicaciones, debido a que ha existido una división entre tres grupos de comerciantes, aunque han planteado opciones para la remodelación.

Si bien reconoció que sería mejor demoler el inmueble y hacer un nuevo mercado, aseguró que ve difícil que los diversos grupos acepten la propuesta, por lo que la decisión debe ser por consenso de los comerciantes para la remodelación, debido a que están divididos.

El municipio ha planteado un arreglo al inmueble a través de un crédito de Banobras y con apoyo del Gobierno del Estado, como una viable y probable solución.

EN CHIAUTEMPAN LAS DECISIONES LAS TOMO YO: GUSTAVO JIMÉNEZ

¿Se enoja de las críticas que recibe?

Me lastiman, porque yo nunca había recibido esas ofensas, pero parece que a todos nos critican. Yo les digo una cosa, yo no vine a enriquecerme, no necesito enriquecerme, yo con lo que hice en 50 años de trabajo en la industria textil, con mis negocios, con eso me voy, no necesito más.

Un tema muy comentado ha sido el de su hijo, ¿sí manda en la presidencia?

Municipios

Siempre van a criticarlo porque es mi hijo, pero Juan Carlos ni se para en la presidencia, yo lo veo cada semana porque comemos en familia, pero nada más. “Yo tengo dos hijos, mi hija sí me ayuda en el DIF municipal y mi hijo me ayuda en los negocios que dejé por asumir el cargo”.

¿No es verdad que es él quien toma las decisiones en el ayuntamiento?

No, el que decide soy yo. Y en los negocios también estamos muy claros lo que a cada quien le corresponde.

¿Qué les pide a los ciudadanos de Chiautempan?

Lo que les pido es un granito de arena, que colaboren, que arreglemos el pueblo, me gustaría motivar a mis paisanos para que hiciéramos a un Chiautempan diferente.

¿Cómo va a ver a su municipio en dos años?

Yo creo que bien, yo voy a salir a la calle orgulloso de ser presidente municipal, no me voy a esconder.

Se habla que la presidencia de Santa Ana siempre es tumba para los políticos.

Para mí ya es tumba por el tiempo, por la edad, yo tengo 75 años. Es difícil pronosticar si voy a acceder a otro cargo, pero sí les pido a mis paisanos que pongamos todo y no solo las críticas.

A un año de gobierno no puedo destacar una acción en especial, porque yo llegué limpiando, establecimos las bases y existía un importante atraso, aunque ya está asentado el gobierno para lo que viene.

En un par de semanas oficializarán la donación del predio donde ubicarán la presidencia municipal de Chiautempan.

40 millones de pesos destinará el ayuntamiento de Chiautempan este 2022, en más de 70 obras.

Con una inversión de entre 40 y 50 millones de pesos edificarán la presidencia municipal de Chiautempan.

Local

Municipios