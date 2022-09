No hubo desvío de recursos en Capach, afirma alcalde de Chiautempan

El alcalde de Chiautempan, Gustavo Jiménez Romero, aseguró que la reprobación de la cuenta pública 2021 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Chiautempan (Capach), no fue resultado del desvió o mal manejo de recursos.

Policiaca

Jiménez Romero, detalló que el probable daño patrimonial de poco más de un millón de pesos que le señalan a esta instancia, en el periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre del año 2021 fue por una inadecuada comprobación documental al Órgano de Fiscalización Superior (OFS).

Lee más: ➡️ Rehabilitan Casa de los Artesanos en Santa Ana

Explicó que, en 2021, la Capach instancia independiente al ayuntamiento, emprendió una campaña de descuentos del 10 % en el pago anual del servicio de agua potable, y un subsidio de hasta el 50 % a la tarifa doméstica para personas adultas mayores con credencial del INAPAM, personas con discapacidad o con alguna enfermedad terminal, en apoyo a la economía familiar.

No obstante, en una omisión administrativa la instancia no informó al OFS de estas campañas, lo que derivó en la no aprobación de los estados financieros, por no presentar la documentación que acredita dichos descuentos.

Entérate: ➡️ Candidato de Morena, Gustavo Jiménez logra la alcaldía de Chiautempan

Refirió que en lo que va de la actual administración, la Capach no ha recibido subsidio alguno del gobierno municipal, estatal o federal, para su manutención, y en lo que va de 2022 la instancia se mantienen en números negros, convirtiéndose en autosustentable.

Añadió que, en cumplimiento con el adecuado ejercicio de los recursos públicos, la cuenta pública del ayuntamiento de Chiautempan de periodo agosto a diciembre 2021, está entre las diez mejor calificadas.

Más información: ➡️ Promueven la no violencia contra mujeres, en Chiautempan

Local Debe líder fortalecer estructura de morena: Sergio González

Dato

En lo que va de la actual administración, la CAPACH no ha recibido subsidio alguno del gobierno municipal, estatal o federal, para su manutención

La cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Chiautempan no fue aprobada.





TE RECOMENDAMOS: ⬇️

Local Para constituir nuevos partidos políticos, mayoría será quórum mínimo en asambleas

Municipios Celebran a abuelos de Chiautempan