Recula Cabildo de Chiautempan y avala renovar concesión de parquímetros

Por mayoría de votos, integrantes del Cabildo de Chiautempan avalaron renovar la concesión del servicio de parquímetros a la empresa “Jajomar S.A. de C.V.”, para que administre el cobro de estacionamiento de los cajones establecidos en la vía pública de la cabecera municipal.

Con esta determinación, el cuerpo edilicio echa abajo un acuerdo de Cabildo aprobado el 18 de enero pasado en el que los mismos integrantes habían decidido quitarle la concesión a la empresa heredada por la administración de Héctor Domínguez Rugerio, para que la comuna operara al 100 por ciento el sistema, mediante la adquisición de los equipos y la contratación de su propio personal.

El tema de parquímetros había representado para el gobierno de Gustavo Jiménez Romero un dolor de cabeza, toda vez que desde principios de año operaban en la ilegalidad, al vencer el contrato con “Jajomar” el 31 de diciembre de 2021.

Y aunque el alcalde decidió otorgar en principio una ampliación que fenecía el 28 de febrero, su gobierno no logró adquirir los nuevos equipos de parquímetros, por lo que otorgó nuevas ampliaciones durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, las cuales presuntamente carecían de validez al no estar respaldadas por los integrantes del Cabildo de Chiautempan.

En entrevista, el alcalde Gustavo Jiménez afirmó en meses pasados que su gobierno ya sostenía reuniones con representantes de empresas que plantearon proyectos para la adquisición de equipos, pero pese a los adelantados trabajos, no se logró aterrizar el acuerdo de Cabildo de que fuera la administración municipal la que administrara el servicio de parquímetros y así dejar de recibir únicamente el 30 % del total de ingresos que obtiene la empresa “Jajomar”.

No obstante, después de siete meses del presente año, el alcalde Gustavo Jiménez presentó a los integrantes del Cabildo un nuevo acuerdo para que se renueve la concesión a la empresa “Jajomar”, la cual opera desde enero de 2018 en Chiautempan, en sustitución de Parkimovil que solo estuvo un año (2017); no obstante, para su instalación el exalcalde Héctor Domínguez Rugerio no tomó en cuenta al Cabildo y mucho menos hubo licitación para su adjudicación, sumado a los abusos denunciados por usuarios y el desconocimiento de los ingresos reales ante la falta de transparencia.

EL ARGUMENTO DE LA RENOVACIÓN

El argumento por el que el gobierno de Chiautempan avaló renovar a la empresa “Jajomar” la concesión del cobro de estacionamiento es porque no se requerirá inversión por parte del Ayuntamiento para la operación y mantenimiento de los mismos.

Aunado a ello, no se realizará un gasto adicional para comprar nueva infraestructura complementaria, mantenimiento de equipos y adquisición de un software y tampoco es necesario contratar personal administrativo ni de supervisión para la operación del cobro de estacionamiento, lo que evitaría generar mayor burocracia y por ende gasto a las arcas públicas al crear un departamento en el organigrama municipal.

En un comunicado, el gobierno municipal refiere que el alcalde Gustavo Jiménez Romero se compromete a transparentar el uso y destino de los recursos que ingresen por la concesión de los parquímetros, lo cual se analizará, discutirá y aprobará en próximas sesiones.

Por su parte, regidores y presidentes de comunidad se comprometieron a redoblar esfuerzos, mantener el diálogo y comunicación constante con el Ayuntamiento para que en coordinación y unidad se generen mayores beneficios para el pueblo.