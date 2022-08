Informe de auditores de cuenta pública 2021 tiene errores: Eddy Roldán

Sin tapujos, el alcalde de Contla de Juan Cuamatzi, Eddy Roldán Xolocotzi, acusó a los auditores del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) de mentir en el informe de resultados de la Cuenta Pública 2021 del municipio que gobierna.

Y es que el alcalde morenista, contador público de profesión, mostró a El Sol de Tlaxcala una serie de presuntas irregularidades cometidas por el Órgano que, según él, están bien sustentadas en el gasto público. Todas las normas de auditoría señalan que debe de haber una regla, se llaman cuidado y diligencia profesional, no es otra cosa que ser minucioso, meticuloso, no debe de cometer errores, porque entonces no te puedes llamar auditor, dijo Roldán Xolocotzi.

De esta manera, ejemplifica: “En el propio dictamen, punto 5.9, dice que tengo una observación emitida y que no la solventé…sin embargo, en los oficios del Órgano, tengo su original para que no digan que miento, dice total de solventadas, una, por lo tanto se equivocaron, sí está solventada”.

Además, en el informe de resultados señala el OFS un caso de nepotismo entre Rogelio Acoltzi Bautista y Maximino Acoltzi Bautista, el primero subordinado en el área de la Secretaría de Gobernación municipal y el segundo en la Dirección de Seguridad Pública como policía preventivo.

Si bien son hermanos, reconoció el alcalde, los auditores se equivocaron y pusieron a Rogelio Acoltzi Bautista como titular de la Secretaría, siendo Guillermo Xelhuantzi Granados la cabeza de dicha área.

“Pero hay algo”, explicó Roldán Xolocotzi, el Órgano dice que el nepotismo se configura en términos de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, error del auditor, toda vez que hay que actualizarse, y la responsabilidad de ese tipo se sustenta en la Ley General de Responsabilidades Administrativa emitida por la cámara de diputados del Congreso de la Unión, donde especifica que los únicos que configuramos nepotismo somos los del cabildo.

OFS NO VALIDA FE NOTARIAL

A decir del presidente municipal de Contla, después de que los auditores del Órgano de Fiscalización Superior manejaron como simulación la compra de tres patrullas, una ambulancia, mantenimiento a los compactadores y hasta el baile del Día del Músico con Los Askis, entre otros, contrató a un notario público para que diera fe de la existencia de vehículos y proveedores.



En el Teatro del Pueblo había entre cuatro o cinco mil personas que estuvieron en noviembre en el Día del Músico, hicimos transmisión en vivo, es imposible simular un evento o decirle a la gente, vengan, fórmense para la foto, les tomo y me voy a robar el dinero, no es posible, expresó Eddy Roldán.

Asimismo, el munícipe indicó que las tres patrullas, junto con la ambulancia, están en funcionamiento desde el inicio de su administración, y la ciudadanía es testigo del servicio que prestan en las labores de seguridad y traslados, respectivamente.

Empero, dijo: El Órgano ni siquiera se paró [sic], ni dijo que la abrieran –la ambulancia-, no conocen ni la camilla, eso quiere decir que faltaron a su trabajo de auditor.

Incluso, durante una audiencia con la titular del OFS, llevaron las tres patrullas y la ambulancia, “para que no le quedara duda” a Maldonado Textle, explicó el alcalde.

El notario constató los domicilios, recabó información, conoció su trabajo y expidió una fe notarial, legal en términos del Código Civil, para probar que efectivamente sí teníamos eso… pero qué dijo el Órgano, que no era un documento idóneo para probar una observación.

Lo mismo sucedió con el programa de bacheo en las 12 comunidades del municipio, sin embargo, informó Roldán, sólo hicieron un pequeño muestreo, “y si revisaron 10 baches es mucho, y justamente manifestaron que no bacheé por 200 mil pesos”.

Para comprobar la efectividad del programa, la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Tlaxcala realizó un estudio, pero aun así tampoco fue válido… “el Órgano de Fiscalización nos hace gastar porque no hacen bien su chamba adecuadamente”, agregó el presidente.

“El colmo de los colmos”, expresó, nuevamente miente el Órgano de Fiscalización, cuando considera inexistente el sistema informático de recaudación, cuando todos los recibos fiscales están en la cuenta pública y hasta El Sol de Tlaxcala publicó una información de ese tema, pero como el proveedor no les abrió –la puerta-, dicen que no existe.

Eddy Roldán Xolocotzi, alcalde de Contla: "Lo decimos fuerte y claro, nosotros no vamos a agachar la cabeza ante el Órgano de Fiscalización, al contrario vamos a ir exhibiendo sus mentiras e irregularidades”.

