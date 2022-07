Busca la Sepe evitar fraudes en escuelas

Para el próximo ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) implementará en las escuelas un documento comercial para evitar que los encargados del dinero lo puedan hurtar, pues en reiteradas ocasiones se han presentado situaciones en donde los encargados de los recursos desaparecen con el recurso, advirtió el titular de la dependencia estatal, Homero Meneses Hernández.

En entrevista, dijo que debido a que no son recursos públicos los que manejan las instituciones, sino aportaciones, no pueden interceder en el manejo que le dan los paterfamilias, pero sí interceden para que los directivos y docentes no se inmiscuyan en esos problemas.

De igual forma, aseveró que no pueden prohibirles a los tutores que den sus aportaciones, pero solo que sean voluntarias, pues con los programas federales y estatales buscan que esas cuotas no sean necesarias ya, y tampoco que sean condicionante para que los estudiantes puedan acceder a la educación.

Eso sí, puntualizó que vigilarán que ese recurso no sea obligatorio, por lo que entregarán un presupuesto a cada institución para que eviten solicitar ese dinero a los padres de familia, “pero siempre habrá necesidades en las escuelas, aunque buscaremos que ya no sea necesario pedir ese recurso”.

