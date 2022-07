Ningún alumno será reprobado, culmina hoy ciclo escolar del rezago

Este día concluye el ciclo escolar 2021-2022 que, en voz del secretario de Educación, Homero Meneses Hernández, registró un “terrible” rezago educativo pero, a pesar de eso, no habrá un solo alumno reprobado para evitar la deserción escolar.

Aunque al principio del curso todo fue incierto pues los contagios de Covid-19 comenzaron a aparecer entre los estudiantes, principalmente de educación media superior, las autoridades insistieron en continuar en la modalidad presencial física, pues el aislamiento trajo consigo problemas psicológicos a muchos alumnos.

Sin embargo, el sistema híbrido que la mayoría de escuelas implementó no resultó muy conveniente, pues no todos los estudiantes tuvieron acceso a una conexión a internet, lo que poco a poco fomentó el rezago educativo, además de que los docentes no estaban preparados pedagógicamente para impartir clases en línea y presencial de manera simultánea.

De igual forma, otro problema comenzó cuando la deserción escolar se hizo presente por la falta de herramientas para seguir la educación en línea, o la falta de recursos para sufragar los gastos que esa acción les trajo consigo a las familias que, en muchas situaciones, perdieron el trabajo por causa del Covid-19.

EL PRIMER CONTAGIO

De acuerdo con los registros oficiales, el primer caso confirmado de un alumno contagiado fue el miércoles uno de septiembre de 2021. Se trató de un estudiante de segundo grado de la secundaria Ricardo Flores Magón, de Apizaco, que fue detectado por un docente al presentar temperatura corporal elevada, lo que provocó que inmediatamente fuera aislado y retirado de la escuela por sus padres.

Posteriormente, durante esa primera semana, cinco alumnos más del plantel 12 de Santa Cruz Tlaxcala del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat) presentaron sintomatología relacionada a Covid-19, pero solo tres tuvieron pruebas positivas al virus.

Otros estudiantes de diversas instituciones resultaron positivos a la enfermedad, pero en la mayoría de los casos las autoridades prefirieron evitar difundirlo para no crear pánico entre la comunidad estudiantil.

LOS PROTOCOLOS

Desde el primer día de actividades (30 de agosto de 2021), los docentes aplicaron los protocolos de salud al ingresar a las escuelas, pues en muchas de éstas contaron con arcos y tapetes “sanitizantes”, termómetros digitales para medir la temperatura corporal y con dispensadores de gel.

Además, en su momento, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes acudieron con sus respectivos cubrebocas, aunque para los más pequeños los padres utilizaron caretas y demás artículos de protección e higiene personal para salvaguardar su salud.

Empero, existieron instituciones que no contaron ni con los enseres mínimos necesarios para atender a los estudiantes, de ahí que los padres de familia tuvieron que organizarse para poder adquirirlos y pudieran utilizarlos en las aulas.

Aunque la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) entregó a estudiantes un kit sanitizante y a las escuelas gel antibacterial y demás artículos de limpieza, fue por única ocasión y resultó insuficiente, ya que en los salones les fue necesario adquirir más productos, pues la autoridad educativa ya no les proveyó de más.

Incluso, conforme el ciclo escolar avanzó, en muchos centros educativos comenzaron a bajar la guardia y únicamente se limitaron a tomar temperatura y utilizar cubrebocas, aunque también en muchos de estos espacios dejaron de utilizarlo durante el receso.

Al final de curso, los estudiantes utilizaron un solo cubrebocas, cuando al principio eran al menos dos los que deberían portar para tener una mejor higiene, además de que el kit de limpieza cada vez fue menos obligatorio llevarlo consigo, pues los profesores ya no revisaban que los alumnos lo portaran.

También, pocas escuelas cumplieron con el protocolo que en su momento dio a conocer la Sepe, pues a pesar de tener casos confirmados nunca cerraron la escuela y continuaron impartiendo las clases, sin que eso fuera observado por las autoridades.

EL REZAGO EDUCATIVO

Después de dos años de pandemia, el rezago educativo en Tlaxcala fue catalogado por el titular de la Sepe, Homero Meneses Hernández, como “terrible” en todos los niveles educativos, pues en su momento explicó que, por ejemplo, los niños de tercero de primaria normalmente dominan operaciones básicas de reconocimiento de números, trabajan hasta la centena y pueden hacer operaciones, además de que a través de la lectura y escritura lo mismo, pero no sucedió y no lograron eso.

Eso sí, puntualizó que este fenómeno sucede en todos los demás niveles educativos, así como para los que ingresan a preparatoria y el logro de aprendizajes fue deficiente, aunque -resaltó- que el abandono escolar también fue considerable, pues actualmente continúan intentando que regresen todos los niños a las escuelas.

Asimismo, reconoció que al momento no podría calcular el tiempo que le tomará al sistema educativo estatal recuperar el ritmo, pero eso requiere de la participación de los padres de familia, de ahí que los nuevos planes y programas de estudios que impulsa podrán ayudar en este tema.

NO HAY REPROBADOS

Por segundo curso consecutivo, la Secretaría de Educación Pública determinó que ningún estudiante fuera reprobado, por lo que la calificación mínima aprobatoria sería de 6, aunque eso desató una crítica social hacia los docentes, pero según las autoridades, esta es una medida para evitar la deserción, por eso prefirieron promoverlos al siguiente ciclo escolar que reprobarlos.

En su momento, el director de educación básica de la dependencia estatal, Rodolfo Morales Delgado, manifestó que el acuerdo de la SEP continuó vigente, donde la calificación mínima aprobatoria fue de 6 y no habrá otra que los docentes puedan o deban colocar en la boleta de calificaciones de los estudiantes a pesar de un bajo rendimiento.

En este sentido, explicó que no habrá alumnos reprobados y, por ende, ingresarán al siguiente nivel o grado superior inmediato, esto para no cortar ni frenar su tránsito en los diferentes niveles educativos.

Empero, detalló que en días pasados los profesores hicieron una compilación de los primeros dos trimestres y, en este último, las autoridades determinaron que la puntuación mínima aprobatoria, de ser el caso, será de seis, de ahí que los estudiantes que tuvieron promedios bajos en el primero y segundo trimestre serán regularizados para alcanzar la calificación mínima.

De igual forma, puntualizó que en caso de que los docentes coloquen una calificación menor a la antes mencionada, los padres de familia deberán acudir a las escuelas y con el director para verificar estas circunstancias, quien será el encargado de hacer lo conducente con el profesor de la asignatura correspondiente y asiente la calificación.

EL REZAGO

Durante los semestres A y B de este año, fueron 33 mil los estudiantes de educación media superior los que desertaron de sus estudios por diversos motivos, es decir, ocho mil más que la cifra registrada hasta antes de la pandemia, donde por cada ciclo eran 25 mil los alumnos que ya no se incorporaban de secundaria a prepa, reveló en su momento el secretario de educación pública Homero Meneses Hernández.

Así, el funcionario aceptó que el mayor impacto de este fenómeno se da en ese sector “tradicionalmente”, pues en el tránsito de niveles, antes de presentarse la pandemia de Covid-19, era común que esos 25 mil desertaran, pero ahora aumentó en 65.7 %.

Detalló que de 75 mil que están en secundaria, perdían a 25 mil sin causas de la pandemia, pero ahora con la pandemia fueron dos mil más, es decir, 27 mil, pero en el semestre A, que inició en agosto, bajaba a 52 mil y en el B hasta 48 mil, aunque en esta ocasión en el semestre A llegó a 48 mil y en el B hasta 42 mil, por lo que hubo aumento de entre cinco y seis mil estudiantes.

Eso sí, sostuvo que los directores de los subsistemas “se aplicaron” y están logrando la recuperación de los estudiantes, pero, aunque lo realicen, al no haber semestres nones, sino pares, se convierte en un reto atender a los que recuperan en el siguiente semestre.

LAS VACUNAS

Con este ciclo escolar llegó, a principios de mayo, la vacunación para menores de edad de 12 y 13 años, los cuales son la mayoría en el sistema educativo estatal, pues pertenecen al grupo más numeroso de estudiantes que es de educación básica, es decir, primaria y secundaria, que era una demanda muy grande a la autoridad de salud, pues corrían peligro de contagiarse.

De esta forma y sin la necesidad de suspender clases, el martes tres de mayo comenzaron a aplicar la dosis contra Covid-19 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech a ese grupo etario en distintas escuelas de la entidad.

Más adelante, el 27 de junio pasado, los menores de cinco a 11 años también comenzaron a recibir la primera dosis y aquellos que promovieron un amparo para recibir el biológico.

REGRESARON LAS CLAUSURAS

Al momento y después de dos años de haber sido suspendidas, las escuelas de los diferentes niveles educativos se encuentran realizando sus clausuras en las escuelas y diversos espacios para dichas ceremonias pues, aunque los contagios van al alza, las condiciones son apropiadas para llevar a cabo dichas actividades.

TAREA

De acuerdo con la Sepe, los estudiantes de educación básica tendrán que realizar, durante las vacaciones, una especie de proyecto que será revisado por los profesores al regresar a clases, el cual deberá contener las actividades que realizaron en conjunto con su familia durante este periodo de descanso.

El nuevo ciclo escolar 2022-2023 iniciará el próximo 29 de agosto del año en curso.

33 mil estudiantes de educación media superior desertaron de sus estudios por diversos motivos, durante los semestres A y B.

