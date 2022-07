Educación a distancia dejó crisis post Covid

A casi un año de que los estudiantes de educación básica regresaron al 100 % a las aulas, los problemas que dejó la educación a distancia son más que los beneficios que trajo, afirmó la encargada del área psicológica de la Clínica del Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Salomé Noemí López Gheno.

En entrevista, la también psicóloga aseveró que el único beneficio que reportó la educación a distancia fue que les permitió a los alumnos seguir sus clases, pero de una manera en que jamás lo habían hecho, así como también para los maestros, pues fue algo nuevo y que tuvieron que aprender sobre la marcha.

En este sentido, dijo que en su momento los niños cursaron con cuadros de ansiedad, depresión, miedo y temor, esto por la situación de los padres y de las noticias que escuchaban, además de que no estaba acostumbrados a este tipo de atención y eso tuvo un impacto tremendo, pues tuvieron que adaptarse a los cambios y a horas extenuantes frente a los dispositivos sin que hubiera una organización.

Además, afirmó que ahora en muchos de los menores de edad existe la crisis post Covid, pues cursan con ansiedad, depresión y angustia, además de que presentan dolores de estómago, quieren ir al baño, sudoración excesiva, mucho calor o frío, así como dolor de garganta y cabeza, entre otros.

De igual forma, indicó que además del tema psicológico, el físico jugó un papel determinante, pues los estudiantes debían pasar ocho horas sentados frente al dispositivo, lo cual provocaba que no pusieran atención y al no estar con alguien que los llevara de la mano no aprendieron, se quedaron con dudas y los padres no sabían cómo resolverlas, por lo que ahora presentarán deficiencias en cuanto al aprendizaje.

PROBLEMAS POR LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A LOS DISPOSITIVOS

Por otro lado, López Gheno señaló que la exposición a los dispositivos también abrió la posibilidad de que los estudiantes, principalmente de educación básica, accedieran a contenido pornográfico, pues no había una supervisión de los padres de familia, quienes debían salir a trabajar, lo que expuso a los niños y adolescentes a depredadores sexuales que solo buscaban esos descuidos.

También, resaltó que otro daño es el de la salud, pues la luz de los celulares o cualquier otro dispositivo afecta a la visión, además de que esto produce un cambio cognitivo, neurológico, y modifica los ciclos circadianos, así como los hábitos de sueño.

RECOMENDACIONES

Por todo lo anterior, la experta compartió con este Diario 11 recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que son examinar el estado de preparación de docentes y estudiantes para usar soluciones tecnológicas, la disponibilidad de conexión a internet y de energía eléctrica, así como escoger los instrumentos más adecuados.

Aunado a lo anterior, sugirió garantizar el carácter inclusivo de los programas de aprendizaje a distancia para quienes provienen de familias de ingresos bajos, tienen alguna discapacidad u otra limitación e implementar educación socioemocional o psicosocial y favorecer las medidas de protección social.

Asimismo, pidió planificar el desarrollo de los programas de aprendizaje a distancia, según la duración del cierre escolar, para determinar si su meta es reforzar los estudios precedentes o enseñar nuevos conocimientos; organizar los calendarios considerando la situación de la zona afectada, el nivel de enseñanza, las necesidades de los alumnos y la disponibilidad de los padres, así como combinar los medios de comunicación a los que los alumnos tienen acceso y limitar la cantidad de aplicaciones y plataformas.

También, encomendó establecer las reglas para el aprendizaje a distancia y dar seguimiento al proceso educativo de los estudiantes, además de definir el tiempo de duración de las unidades de aprendizaje a distancia, en función de las aptitudes de autorregulación de los alumnos y las metas cognitivas, fundamentalmente para las clases que se difunden en directo.

Solicitó crear comunidades de docentes, padres y directores de escuelas por medios alternativos a distancia, para intercambiar experiencias y elaborar estrategias de gestión de las dificultades de aprendizaje, así como proporcionar a los docentes y alumnos asistencia para utilizar las herramientas digitales y, finalmente, velar porque la utilización de las aplicaciones y plataformas no afecte la privacidad de los datos de los estudiantes.

