Síndico de Nativitas se deslinda de observaciones

Tras las observaciones financieras emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) al municipio de Nativitas, por un monto de 711 mil 939 pesos de posible daño patrimonial, la síndico Teresita Covarrubias Martínez se deslindó de responsabilidades y culpó al alcalde Carlos García Sampedro de obstaculizar su trabajo.

De hecho, Informó OFS, María Isabel Delfina Maldonado Textle que el munícipe no le ha dotado de personal y herramientas para que dé cumplimiento a la obligación de análisis, revisión y validación de la cuenta pública.

Mencionó que la cuenta pública del primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 no cuenta con su análisis, revisión y validación, por los mismos motivos de obstaculización por parte del munícipe.

“El trece de julio el alcalde me notificó en torno a la puesta a disposición de la cuenta pública del segundo trimestre de 2022 y únicamente me entregaron seis carpetas de estados financieros, más no así la cuenta pública completa, a lo cual di contestación fundada y motivada”, alegó.

Por las pugnas políticas y enfrentamientos constantes con García Sampedro, informó que se ha encontrado imposibilitada para ejercer sus obligaciones. de análisis, revisión y validación de la cuenta pública municipal de Nativitas.





