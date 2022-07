Denuncia OFS manejo irregular de recursos en Tlaxcala

La titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), María Isabel Maldonado Textle, informó que siguen vigentes procesos de investigación debido al incumplimiento de observaciones por parte de entes fiscalizables correspondientes al ejercicio fiscal 2020, además de que ya han presentado más de una decena de denuncias por irregularidades.

Señaló que los procesos han sido emprendidos ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y la mayoría de ellas son en contra de exautoridades municipales, aunque se reservo el dato de las demarcaciones que se trata.

Comentó que los recursos promovidos fueron por cuentas públicas reprobadas y que presentaron observaciones graves, por no acreditar en que destinaron recurso faltante, no comprobar el desarrollo de obras, recursos erogados sin comprobar, volúmenes pagados en exceso, conceptos que no ejecutaron, pero si pagaron.

Maldonado Textle refirió que podrían ir incrementando el número de denuncias presentadas ante la fiscalía, debido a que algunas ex autoridades tienen observaciones que aún no han atendido, por lo que el ente auditor cuenta con la facultad de solicitar más procesos de investigación.

Con relación a ejercicios anteriores, detalló que no tienen denuncias pendientes por presentar y que desde el año 2016 a 2019 han promovido más de 110 recursos, principalmente contra exautoridades municipales.

