Alcaldesa de Mazatecochco incumple con la rendición de cuentas

Presidentes de comunidad y regidores de Mazatecochco denunciaron que la alcaldesa Leandra Xicohténcatl Muñoz ha incumplido con la rendición de cuentas y ha violentado la Ley municipal al no convocar a sesiones de Cabildo.

A través de un escrito enviado al Congreso local, al secretario de Gobierno, Sergio González y a la auditora superior de fiscalización, María Isabel Delfina Maldonado Textle, los ediles externaron su inconformidad por ese tema.

Los regidores Antonio Xilotl Mena, Policarpio Sánchez Cortés, Jennifer Cortés Cortés e Ivonne Mena Apango y los presidentes de las secciones, primera, segunda, tercera y cuarta, respectivamente, Celerino Cortés Pérez, Alfonso Cortés Saucedo, Oswaldo Saucedo Suárez y Ángel Pérez Calvario fueron quienes protestaron.

La presidenta municipal, Leandra Xicohténcatl Muñoz violenta la ley, ya que al día de hoy no ha celebrado sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes de Cabildo, como lo establece la Ley municipal de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización, establecieron.

De igual forma, aseguraron que no ha realizado el pronóstico de ingresos calendarizado, tampoco ha presentado la calendarización para la administración de los recursos, ha omitido armar el Presupuesto basado en Resultados y no existe un organigrama general.

De igual manera, acusaron que no ha presentado la plantilla de personal y tabulador de sueldos con nombre y puesto del servidor público, no ha dado conocer manual de organización, ha ignorado hacer el Programa Operativo Anual, no ha informado sobre el padrón de proveedores de bienes o servicios y padrón de contratistas.

Acusaron que ha ocultado el padrón de beneficiarios de programas sociales, la carencia de un Programa o priorización de obras y acciones, amén de que no tiene actas de constitución del comité de Obras de adquisiciones y servicios, entre otros.

Alegaron que los documentos deben ser autorizados por el Cabildo u órgano de gobierno, según corresponda, pero la alcaldesa se ha negado a informarles, por lo que pidieron la intervención del legislativo local y del gobierno estatal para resolver este problema.

