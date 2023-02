Águilas Tecolotla se adjudica corona

En una accidentada final de la liga de beisbol de Contla, en la que recortaron el partido a siete entradas por un conato de bronca entre peloteros, Águilas Tecolotla se impuso 10 carreras a nueve a Tenis Sport Tlaxcala, en el campo de Xopantla.

Deportes Compiten en eliminatoria para regional de Juegos Nacionales

Luego de entrar en un momento de discusión dentro del campo se soltaron los golpes entre ambas novenas, por más de dos minutos se lanzaron golpes y patadas sin que llegara a mayores.

Más información: ➡️ Promueven el deporte en Apetatitlán, activan la unidad deportiva

El juego correspondió al cierre de la temporada 2022-2023, enfrentándose el segundo ante octavo lugar de la fase regular, a la postre el mejor ubicado se llevó la corona en el torneo que reunió a 12 equipos, los que disputaron entre 18 a 20 juegos para definir los ocho calificados a playoffs.

Los de San Pablo Apetatitlán terminaron como campeones, luego de una decisión controvertida, la que se tomó al jugarse siete entradas porque las porras y jugadores de ambos bandos estaban alterados, con riesgo de que se desbordara la violencia.

Deportes Isaac Vázquez irá a Copa Panamericana

Rogelio Hernández manager de Tenis Sport Tlaxcala, comentó que en los playoffs avanzaron a la final como el caballo negro y lamentó la forma en cómo terminaron el torneo.

Lee más: ➡️ Tlaxcala, sede de nacional de boxeo

“Se presentó un mal entendido, la gente -las porras- estaban calientes, tensas, por lo que se decidió darlo por concluido en esa entrada; ganaban las Águilas, por lo complicado de las cosas se optó por dejarlo en siete, nosotros sí aceptamos”, refirió el entrenador.

Añadió que ocurrió un conato de bronca entre jugadores, “fue un alegato en cuanto al reglamento, se hizo el conato, se empezaron a empujar, cuando se calmaron las aguas de platicó con el presidente de la liga, lo hicimos los dos managers y determinados que el juego no se podía seguir, no había condiciones y al haber mucha gente no teníamos por qué exponerla”.

Nos dejes de leer: ➡️ Surge campeón en Fire Sports; Ricardo Sánchez alumno más avanzado en muay thai

Deportes Celebró Liga Tlx Interestatal su torneo sub-17

Hernández subrayó que cada equipo pudo reforzarse con dos jugadores, nacionales o “Finalmente aceptamos el resultado, aunque no nos favoreció, esto se finiquitó el mismo día, incluso se hizo la premiación

Cabe mencionar que el presidente de la liga de Contla no dio ninguna declaración, al argumentar que estaba en reunión y después se comunicaba.

Águilas Tecolotla se impuso 10 carreras a nueve a Tenis Sport Tlaxcala, en el campo de Xopantla.