Alexa Moreno domina en gimnasia y gana medalla de oro en Juegos Centroamericanos

Una vez más, Alexa Moreno se confirmó como la reina de la gimnasia mexicana al ganar la medalla de oro en el salto de caballo en los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023. La bajacaliforniana dominó su mejor elemento para culminar en lo más alto del podio y cosechar su tercera presea de la justa, la segunda de oro.

La gimnasta mexicana se lució en su mejor elemento y cautivó al público salvadoreño con sus acrobacias. Moreno finalizó con un total de 13.650 unidades, puntaje suficiente para dominar la prueba, por encima de la dominicana Yamilet Peña y la mexicana Ahtziri Sandoval, quienes completaron su presentación con totales de 13.400 y 13.075.

🇲🇽🥇🙌🏻 Salto @SSalvador2023 pic.twitter.com/zDEoFpTek0 — Alexa Moreno (@alexa_moreno_mx) June 28, 2023

Esta es la tercera medalla que consigue Alexa Moreno en Juegos Centroamericanos luego del primer lugar cosechado en la prueba por equipos, el domingo, y la plata en el all around individual, este lunes.

Especialista

Aunque la gimnasta de 28 años suele brillar en todos los elementos, es una realidad que su principal fortaleza está en el salto de caballo. En el 2018, Moreno ganó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Doha.

Oro en Salto de Caballo 🥇🙌🏻🇲🇽 pic.twitter.com/gyh3pIQtCl — Alexa Moreno (@alexa_moreno_mx) June 28, 2023

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la nacida en Mexicali culminó en el cuarto lugar de la prueba, muy cerca de la zona de medallas.

La mexicana superó unas lesiones para volver a la alta competencia, aunque el camino a París 2024 aún luce lejano, primero vienen otras competencias.

“El salto realmente es mi especialidad. Es en lo que más me ha tocado competir, lo que más conozco y las sensaciones que más recuerdo, me da mucha confianza pensar en la trayectoria que tengo en este aparato, me da tranquilidad de levantar la mano a pesar de que me sienta no tan capaz en ese momento. Ahorita apenas voy de subida. Todavía me falta mucho trabajo, ganar resistencia, más fuerza y un montón de cosas, pero creo que voy bien y haber logrado este resultado me motiva a seguir adelante, me dice que no voy tan mal y que siga por ahí”, dijo la gimnasta, en entrevista con ESTO.

Foto: Luis Garduño

Barras asimétricas

México sumó otro oro en las barras asimétricas, con Paulina Campos como ganadora. La gimnasta se impuso a la panameña Karla Navas y a la jamaiquina Tyesha Mattis. La mexicana Natalia escalera finalizó en el quinto lugar.

Foto: Luis Garduño

“Esta medalla me sabe mucho a gloria porque ya había estado trabajando mucho para esto, en los pasados Juegos Centroamericanos no salió como esperaba y en estos, gracias a dios pude lograr por lo que tanto trabajé”, dijo.

México Campeón

En la rama varonil, el mexicano Isaac Nuñez se impuso con un total de 13.050 unidades, por encima del colombiano José Martinez y el dominicano Audrys Nin.

