Covid-19 sigue afectando a la NFL: seis Patriotas renuncian a la próxima temporada

La pandemia sigue afectando a la NFL y esta vez fue a los New England Patriots luego de que seis de sus jugadores desertaran de participar en la próxima temporada.

Por medio de un comunicado, la NFL informó que los Patriots fueron notificados de las renuncias de Dont'a Hightower y Patrick Chung, dos pilares de su defensa con tres títulos de campeones del Super Bowl cada uno.

El técnico Bill Belichick tampoco podrá contar con el corredor Brandon Bolden, el tacle ofensivo Marcus Cannon, el fullback Danny Vitale y el centro suplente Najee Toran.

Hightower, de 30 años, dijo a la televisora NFL Network que su decisión estuvo influenciada por el nacimiento de su primer hijo el 16 de julio.

"Mi prometida y yo estamos más preocupados por la salud de nuestra familia que por el football, especialmente con la nueva incorporación (el hijo) a nuestra familia", dijo Hightower.

Chung, de 32 años, también espera un hijo con su esposa.

Según un acuerdo negociado entre la NFL y el sindicato, los jugadores que se consideran en alto riesgo de salud por el coronavirus pueden renunciar a competir este año y recibir un pago de 350 mil dólares.

El resto también puede excluirse voluntariamemente y recibirá un salario de 150 mil dólares. Al menos 23 jugadores ya han activado esta opción, según un recuento de ESPN.

La temporada 2020, programada para comenzar el 10 de septiembre, será la primera desde 2000 en la que Tom Brady portará un uniforme diferente al de New England. El mariscal de campo, poseedor de un récord de seis Super Bowls, firmó a principios de año por los modestos Tampa Bay Buccaneers.

La NFL, que planea celebrar la campaña en los estadios de los equipos a puerta cerrada, tuvo que cancelar los juegos de pretemporada previstos para agosto para reducir riesgos frente a la pandemia.

