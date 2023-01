Apizaquense Ricardo Macías, sinónimo de éxito

Ricardo Macías Romo, conocido como el “Kakas”, es uno de los jugadores tlaxcaltecas con más éxitos en el balompié amateur estatal. El apizaquense en 2022 logró al menos 30 títulos en las diferentes modalidades del futbol, entre soccer, siete y rápido.

Este año ya acredita un nuevo campeonato, lo alcanzó con el club Bangú de Eloy Cuéllar Munive al ganar la Copa América de la cancha Seven vs Seven.

El deportista, en entrevista para El Sol de Tlaxcala, señaló que está satisfecho con los logros en su vida deportiva.

El jugador representó a México en una copa mundial de la calle a la cancha en Europa, y a raíz de ese momento ha sumado victorias en clubes de nivel amateur.

En el plano profesional vistió la casaca del Savage CUU de Chihuahua para jugar en la Major Arena Soccer League (MASL).





De sus decisiones en el ámbito deportivo, sostuvo que no se arrepiente de nada, porque “a la postre tuve más oportunidades y gracias al futbol de la calle a la cancha pude jugar futbol rápido profesional, me fue muy bien, pude llegar al torneo de futbol rápido más importante de Latinoamérica, fue una experiencia inolvidable ”.

Macías Romo dijo estar agradecido con las personas que lo buscan, “eso habla que hago las cosas bien; sobre todo está la humildad, como soy, nunca pierdo los valores que me enseñaron mis padres”.

El “Kakas” señaló que sus triunfos los comparte con todas las personas que le apoyan día con día, “aquellos que no se ven, que están detrás de nosotros, ellos se llevan un crédito importante”.





Ricardo Macías tiene 28 años de edad y se desempeña como jugador defensivo con facilidad para incorporarse al ataque.

