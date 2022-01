Arranca estatal de basquetbol de veteranos

La liga estatal de basquetbol de veteranos con sede en San Diego Metepec, municipio de Tlaxcala arrancó su segunda vuelta del torneo 2021-2022.

Al respecto, Edgar Pérez Bañuelos, presidente de este organismo, dijo que la justa se ha prolongado por las suspensiones que han tenido que realizar ante las peticiones de la Secretaría de Salud por cuestión de la pandemia.

Nosotros acatamos las indicaciones de salud, no queremos arriesgar a nuestros jugadores ni a sus familiares, sostuvo.

Añadió que 18 equipos de 12 municipios dan vida a esta liga, que se ha convertido en una vitrina de esparcimiento y también de competitividad para personas adultas.

Informó que domingo a domingo llegan equipos de Apizaco, Huamantla, Tlaxcala, Zahuapan, Panotla, Tetlanohcan, Contla, Nativitas y de la comunidad de El Carmen Aztama, Teolocholco.

Refirió que Kurth de Apizaco, Novatos Contla y Metepec son los equipos que animan el torneo, colocándose en los primeros lugares de la clasificación general.

Al hablar del tema de salud de los jugadores, señaló que no han tenido problemas mayores durante la pandemia, han respondido, se les dio indicación a todos los equipos si alguien se encontrara mal no viniera; se solicita vayan jugadores y no lleguen familiares ni niños, mientras pasa la pandemia.

La competencia es en juegos de cuatro cuartos de 10 minutos, que dan un total de 40 minutos con sede en la cancha de San Diego Metepec cada domingo.

