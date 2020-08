Coyotes abrirá ante Mineros, el 19 de agosto

Coyotes de Tlaxcala debutará el 19 de agosto como visitante ante los Mineros de Zacatecas, así lo confirmó la Liga de Expansión MX al dar a conocer su calendario del torneo Guard1anes 2020.

La justa reúne a 16 equipos, que se enfrentarán todos contra todos a una sola vuelta para proceder a jugar liguilla y definir a su primer campeón en diciembre próximo.

Calificarán a la postemporada el primer lugar general con pase directo a semifinales, el segundo lugar con pase directo a cuartos de final y del tres al 12 jugarán un repechaje a un partido en el que jugará de local el mejor ubicado (3 vs 12, 4 vs 11, 5 vs 10, 6 vs 9 y 7 vs 8).

Tlaxcala FC tendrá su segundo juego del torneo, primero como local, el 26 de agosto ante los Potros de Hierro del Atlante.

Por las condiciones de la cancha del estadio Tlahuicole, que se encuentra en reacondicionamiento, y por detalles logísticos, el debut del cuadro estatal ante el histórico club mexicano tentativamente será en la unidad deportiva José Brindis de Nanacamilpa, sede probable también para la fecha tres ante el club Celaya.

El futbol tlaxcalteca entra a una nueva época en su proyección nacional e internacional al jugar en un organismo que además de promover el deporte lo hará también con la riqueza cultural, histórica y turística de los estados en competición.

Los partidos serán transmitidos por TUDN, ESPN, Fox Sports y Megacable, empresas que adquirieron en conjunto los derechos de televisión de la Liga de Expansión MX.

JUEGOS

Los encuentros los jugarán los martes (3), miércoles (3), jueves (1) y domingo (1) y ningún club tendrá día y horario fijo, éste será definido por la liga.

