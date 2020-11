Coyotes de Tlaxcala sigue vivo

Jorge Castañeda, quien dirigió a Coyotes en el duelo ante la Jaiba Brava por la suspensión del técnico Irving Rubirosa, señaló que matemáticamente están vivos por lo que tratarán de ganar tres de los últimos cuatro juegos en disputa para meterse a la reclasificación.

El auxiliar técnico del club Coyotes reconoció que ante la Jaiba Brava tuvieron problemas en los primeros 25 a 30 minutos, pero posteriormente el equipo se acopló y equilibró la balanza para llevarse el triunfo.

Castañeda, exjugador peofesional, comentó que el futbol es de rachas, de momentos, “y nosotros hemos tenido altibajos, muchos problemas, hoy pasamos por una nueva mala racha, por lo que no nos queda más que seguir apoyando al jugador y entrenando”.

Sostuvo que matemáticamente está la posibilidad de avanzar a la siguiente fase, “por lo que ponemos nuestro profesionalismo por delante para ganar los partidos”.

Ante Tampico Madero, señaló que no los pasaron por encima, pero reconoció que por un error recibieron el único gol del juego. “Tuvimos oportunidades, pero no hemos logrado convertir, ahora no nos queda más que seguir entrenando al máximo para buscar la clasificación”, enfatizó.

Castañeda destacó que Coyotes en los últimos 15 minutos del primer tiempo y en segundo tiempo tocó la pelota, pudo juntarse y asociarse, lo que mejoró su rendimiento. “El juego se abrió, ellos intentaban ganar, nosotros arriesgamos para ganar en casa, la derrota es parte del juego, la aceptamos, no estamos contentos, ahora aspiramos a ganar los dos juegos de local y uno de visitante para meternos”.

Castañeda comentó que no se esconden a la responsabilidad que tienen, “lo vamos a intentar, estamos en el día a día, entrenando y dar el 100”.

Dijo que Coyotes es un equipo nuevo en la Liga de Expansión y recuerda que fue ganador en la Liga Premier. “Eso es lo que queremos inculcar al jugador, nos ha costado, hemos tenido altibajos, pero queremos llevar al equipo donde se merece, eso se dará con trabajo”, refirió.

Coyotes recibirá este sábado siete de noviembre al Tepatitlán a las 17:05 horas en el estadio Tlahuicole, juego pendiente de la fecha nueve.

