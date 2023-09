Desea Michel Sánchez Ayala llegar a las Chivas

Michel Sánchez Ayala es una torneostlaxcalteca de 18 años de edad, que sueña con llegar algún día al club de las Chivas del Guadalajara.

Deportes Abrió fuego liguilla Chiautempan 86

Lee más:➡️Coyotas de Tlaxcala hace historia en futbol femenil

La deportista participa enCoyotes de Tlaxcala tanto varoniles como femeniles, y es alumna de la Academia Ángel Bautista.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Deportes En "Copa por tu Salud", Zorros se coronó tras remontar

Su desempeño en cancha es como ofensiva y su aprendizaje en el balompié inició cuando tenía nueve años de edad, lo hizo a través de las enseñanzas de su padre, Raúl Sánchez Martínez.

En su desarrollo deportivo tiene la participación en las fuerzas básicas de los Chivas Rayadas del Guadalajara cuando tenía 11 años de edad; se ha desempeñado en equipos del centro del estado y desde hace año y medio está integrada a la organización, que dirige el exprofesional Ángel Bautista.

Mi afición al futbol nació por mi papá Raúl Sánchez Martínez, es originario de Guerrero, yo de Tlaxcala capital, subrayó la futbolista.

Deportes Tlaxcala femenil acarició el podio; cayó en semifinales ante NL

Sigue leyendo:➡️Gatos GCG de Santa Cruz Tlaxcala proyecta el futbol femenil

Comentó que en cancha vive con la misma intensidad enfrentarse a hombres y mujeres, porque no debe haber límites, si juego es por algo.

La joven también forma parte del Deportivo Tuleño, equipo que compite los domingos en la cancha de pasto sintético del Fraccionamiento IV Señorío de la ciudad de Tlaxcala.

Deportes Listas las finales de torneo de futbol infantil del sur

El futbol es una disciplina, me gusta mucho la disciplina que me da, en lugar de ir a fiestas me dedico más al deporte; el futbol es amor a la vida, de chiquita mi papá me lo inculcó, el balón lo veo como un amigo, lo trato con cariño, enfatizó Sánchez Ayala, quien se distingue por la verticalidad y por llevar el esférico pegado a su pie derecho.

Te recomendamos:➡️Mujeres, aguerridas en el campo de juego

ANHELO

Michel no quita el dedo del renglón y fija objetivos como futbolista, el principal es llegar a jugar con las fuerzas básicas de las Chivas Rayadas del Guadalajara y de ahí brincar al primer equipo, que participa en la Liga Femenil Mx.