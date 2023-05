Dharma golea y es campeón de la primera fuerza de la liga Clubes Unidos

Dharma conquistó el título de Copa 2023 de la primera fuerza de la liga Clubes Unidos del futbol, al vencer 3-0 al equipo Ámsterdam en la Unidad Deportiva La Loma, de Texoloc.

Deportes Debut triunfal de “La Jaguar” en el boxeo profesional

Los vencedores fueron superiores a su rival para derrotarlos con una amplia ventaja. Los anotadores del juego fueron Fred Flores al minuto 17, Javier Saavedra al 32 y Alfredo García “El Puma” al 65 de tiempo corrido.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Dharma conquistó el campeonato de Copa de la primera fuerza libre de la liga Clubes Unidos. | Everardo Nava

A 10 minutos del silbatazo final, ambos equipos quedaron con nueve jugadores por la expulsión de Polo Palestina y José de Jesús Hernández Sánchez, del lado de Dharma, y Jomar Hernández Silva y Luis Javier Cuéllar Pérez, por el de Ámsterdam.

El silbante del partido fue Hugo Martínez Romero apoyado por los asistentes Jorge Juárez Águila y Pablo Sastré Zárate.

No dejes de leer: ➡️ Liga MX Femenil: el reto de la equidad salarial, ¿por qué no ganan lo mismo que los hombres?

Fred Flores Alvarado, capitán del equipo campeón, al término del partido informó que esta institución deportiva tiene cuatro años de creada y antes de obtener este campeonato logró hacerlo en futbol siete, en las canchas Seven vs Seven y Fucho 7. Añadió que este es el primer torneo que juegan en futbol soccer.

El club es originario del municipio de Tlaxcala y está integrado por jugadores con experiencia en liguillas, sostuvo Flores Alvarado. “Esta gente sabe jugar liguillas y finales, nos conocemos muchos desde la infancia; hemos ganado, pero el rival juega y nos complicó al principio”, enfatizó el capitán.

Más información: ➡️ Clubes amateurs de futbol en Tlaxcala no persiguen fines lucrativos: “Jimmy”

Al término de la final, la directiva de Clubes Unidos, encabezada por Jaime Pineda, entregó trofeos a los equipos finalistas y al silbante Hugo Martínez Romero.

ESTADÍSTICA

Dharma y Ámsterdam ocuparon los lugares uno y dos de la tabla general en el torneo regular.