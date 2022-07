Finaliza destacada participación de tlaxcaltecas en Nacionales Conade 2022

La delegación tlaxcalteca, conformada por 154 deportistas en 19 disciplinas, culminó su participación en la edición 2022 de los Nacionales Conade, la cual es organizada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, competencia que se realizó en los estados de Baja California, Sonora, Baja California Sur y Sinaloa.

Con 23 metales, seis oros, seis platas y 11 bronces en las disciplinas de atletismo, ciclismo, luchas asociadas, judo, squash, tenis de mesa, tenis y levantamiento de pesas, la entidad incrementó considerablemente la cosecha de lugares arriba del pódium con respecto a la edición anterior.

Con un total de 80 mujeres y 74 deportistas en las modalidades de combate, tiempo, marca, arte competitivo, conjunto y de raqueta, la selección local realizó una destacable participación que incluyó la intervención de atletas, entrenadores, padres de familia y gobierno estatal; será el próximo mes cuando los deportistas reciban un reconocimiento por parte de la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros, con el objetivo de reconocer el esfuerzo de los jóvenes y de sus entrenadores por los logros obtenidos.

La especialidad de luchas asociadas logró un resultado histórico al adueñarse de siete metales. Cortesía | Gobierno del Estado

El medallero se abrió para Tlaxcala con la participación en ciclismo: Max Luca Peña, de la rama varonil, se llevó el oro en la prueba de ruta 80 kilómetros categoría juvenil 15-16 años, mientras que en la rama femenil el equipo conformado por Anahí Morales Suárez, Rosaicela Cuchillo Garzón y María José López Ramírez se adjudicaron el segundo metal áureo; asimismo, de forma individual, Anahí Morales se colgó la plata en la prueba de los 60 kilómetros.

Bárbara Natalia Padilla Rugerio brilló en el judo al obtener la medalla de oro en los +70 kilogramos femenil, en los deportes de contacto.

La especialidad de luchas asociadas logró un resultado histórico al adueñarse de siete metales: un oro con Dana Medina Arellanos en la categoría escolar femenil de 42 kilogramos, dos platas para José Antonio García García, de la categoría juvenil 61 kilogramos y Fernanda López Rodríguez, de la categoría cadetes 57 kilogramos; además de cuatro bronces por parte de Lilly Angélica Martínez Romero, de la juvenil 55 kilogramos, Gema Medina Arellanos, de cadetes 49 kilogramos, Dana Samantha Sandoval Camacho de la juvenil 50 kilogramos y por la rama varonil Uri Daniel Rico Pérez de la escolar 52 kilogramos.

En los deportes de raqueta, las delegaciones sumaron cinco metales: dos platas y tres bronces. José Alfredo Mijares Carro se adjudicó la segunda posición en el medallero con su participación individual y por parejas en la categoría sub 19, junto a Francisco Morales Zavala; Carlos Zendejas y Edgar Castro Cárdenas, en dobles categoría sub 17 como parte del squash; en el tenis rama femenil, Juliette Sánchez Pérez y Vanessa Cuapio Vega se llevaron el tercer sitio en dobles femenil categoría sub 16; el tenis de mesa también se subió a los lugares de honor con los hermanos Víctor y Antonio Pérez Hernández, Axel Pakal García Sánchez y Aldo Baruch Hernández García, en la categoría por equipos sub 15.

Por otro lado, el atletismo ganó cinco medallas, Erick Salvador Pérez y Elizabeth Tuxpan Hernández se coronaron en los 10 mil metros planos varonil y femenil sub 23, respectivamente; en los 5 mil metros planos, Elizabeth ganó nuevamente plata durante su intervención; Xanat Paola Casillas Valencia se adjudicó la medalla de bronce en los 800 metros planos, sub 23 femenil y Leslhy Hernández Pérez, en los 3 mil metros planos, categoría sub 18.

El cierre de la participación corrió a cargo de Franco Vicente Zahuantitla Sánchez, quien se colgó dos bronces al ubicarse en la tercera posición en levantamiento de pesas en las modalidades de arranque y la sumatoria, actividad con la que determinó el número total de medallas para Tlaxcala.

Como parte del compromiso y respaldo por parte del gobierno del estado, a través del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), los deportistas viajaron con los gastos pagados en los rubros de transporte, alimentación y hospedaje, los cuales iniciaron su participación a partir del 2 de junio y que culminó el pasado 23 de julio.

