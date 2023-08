"Cuánto debemos soportar": Megan Rapinoe habla sobre el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso

Luego de las críticas que ha recibido Luis Rubiales tras plantarle un beso sorpresivo a Jenni Hermoso durante la ceremonia de premiación del Mundial Femenil, la histórica futbolista estadounidense Megan Rapinoe, expresó su opinión al respecto.

La campeona del mundo fue entrevistada por el periodista Franklin Foer, de The Atlantic, sobre la Copa Mundial Femenil. Durante una de las preguntas, Foer le cuestionó sobre lo que había sucedido en la final del torneo.

“Uno de los momentos más vergonzosos que he visto en todos los deportes fue cuando el director de la federación española de fútbol besó a una jugadora en la boca mientras la felicitaba.“, comentó Foer.

La jugadora norteamericana recordó lo sucedido con “Las 15” y se cuestionó sobre lo mucho que habían pasado para alzar la voz.

"Me hizo pensar en cuánto debemos soportar. Pensé en lo mucho que tuvo que soportar el equipo español: algunas de las jugadoras que se levantaron el año pasado todavía no están en el equipo. Tal vez eso fue algo que las impulsó, pero no deberías tener eso", aseguró.

Además, Megan calificó de misógino y sexista el gesto que Rubiales realizó en el palco del estadio, agarrándose los genitales en señal de mofa.

"Hubo otra imagen que señala un nivel tan profundo de misoginia y sexismo en esa federación y en ese hombre en el pitido final, simplemente agarrándose la entrepierna . ¿En qué clase de mundo al revés estamos? En el escenario más grande, donde deberías estar celebrando", sentenció.

EU en el mundial

Rapinoe también fue cuestionada sobre la eliminación de Estados Unidos ante Suecia en los octavos de final del Mundial.

“¿Quedaba algo más en el torneo para nosotros? Sí, eso creo. Pero al final creo que jugamos lo mejor que pudimos y lo intentamos tan duro como pudimos, y a veces pierdes. Es difícil ganarlo todo. Eso es parte de la vida y para mí es una hermosa parte del deporte. No lo veo como algo devastador ni como un veredicto sobre quiénes somos como jugadores o como equipo”, finalizó.

