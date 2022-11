Museo 3-2-1 en Doha reúne a las estrellas más grandes del deporte del mundo

Doha.- Se podría pensar que los deportes en Qatar no son una prioridad o que incluso la cultura de observar a las grandes leyendas del deporte no pasarían por un reconocimiento en un país que no es conocido por sus resultados en esta rama, tanto a nivel profesional como de competencias amateurs.

El Museo Olímpico y de Deportes 3-2-1, que se ubica en Doha, simplemente impacta por la forma en la que vive los deportes, pero sobre todo por la forma en que reúne a varios de los mejores protagonistas de cualquier disciplina en sus paredes.

Con el estadio Internacional Khalifa como marco perfecto, una columna bastante amplia comienza con el recorrido. Es difícil pensar que en una esfera tan alta se encuentre todo, pero al igual que los edificios en Doha, la estructura es bastante peculiar.

Museo de deportes en Qatar. Foto: Miguel Ángel Rodrigo Mújica | ESTO

El museo comienza con su recorrido desde la entrada. Un 3-2-1 pintado en el suelo asemejando una pista da inicio a todo. La entrada no es complicada. Una pequeña revisión y la compra de la entrada son cuestiones meramente de trámite para obtener el ingreso.

La indicación es clara, las salas van de arriba hacia abajo, es decir, para comenzar, se debe de subir hasta lo más alto del edificio y comenzar con el recorrido hacia la parte baja.

Ya en la cima y gracias a que la Copa del Mundo está en suelo qatarí, hay dos propuestas a visitar. El primero, que siempre está, es la exposición del deporte natural de los locales. El segundo, aunque no con tantas cosas como el primero, es una muestra con detalles mundialistas que abarcan desde uniformes de la Selección de Qatar, hasta un espacio para los siempre odiados árbitros.

Al ser la sala más pequeña, la dedicada exclusivamente al futbol no podía quedarse sin un calendario especial de la Copa del Mundo. Los juegos, los estadios y los participantes son coronados por un balón oficial que adorna la entrada.

La selección de Qatar no suele ser invitada a las Copas del Mundo, pero sí está la playera que logró poner a los locales en lo más alto del futbol árabe. Además, como parte de mostrar su inclusión con el balompié femenil, también se muestra las playeras que han utilizado las féminas.

Los uniformes de la Selección de Qatar están presentes en el museo. Foto: Miguel Ángel Rodrigo Mújica | ESTO

Cinco pantallas, con los mundiales separados en su menú, le sigue. Un pequeño examen de qué tanto se sabe de la historia de los Mundiales se puede comenzar. De a tres preguntas por torneo. Muchos se emocionan, otros cuantos no tanto, pero sin duda son buenas pruebas para los conocedores.

Balones y hasta un sitio para recordar a los árbitros, se pueden ver en este sitio, que no pasa desapercibido, aunque esa no es la exposición principal.

Desde épocas remotas

El momento para continuar con la sala principal comenzó tras el museo del futbol. El deporte en general es analizado desde la época de los romanos. Figuras, poses y hasta estructuras estilo vikingas son las que dan la bienvenida.

El mundo árabe nunca ha estado lejos del deporte. Por eso, a lo largo de la exposición se hace una reverencia a toda la forma en la que viven la educación física.

El momento más impactante llega en la siguiente sala. Una réplica exacta de todas y cada una de las antorchas Olímpicas, por obvias razones se ve aquella que Enriqueta Basilio subió hasta el Pebetero del Estadio Olímpico Universitario en los Juegos Olímpicos en México 68. Las llamaradas de todos los juegos están, incluso las de los Olímpicos de Invierno, Qatar se da el lujo de tener todas.

Un video con el olimpismo reflejado en las pantallas gigantes mantienen al espectador anonadado. Una imagen que le dio la vuelta al mundo, la de Mutaz Essa Barshim, competidor de atletismo en la disciplina de salto, donde compartió podio de presea áurea con el italiano Gianmarco Tamberi.

Un remolino de historias comienzan desde ahí. Las mascotas olímpicas comparten su sitio con una fachada de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Al bajar, Pelé, con sus botines, su playera y shorts, autografiados resaltan. Maradona también está, pero no solamente los astros del futbol, también Nadia Comaneci, Tom Brady, Joe Montana, Michael Jordan, Tony Hawk y muchos más que esperan con cualquier artículo del arte que desarrollaron en sus carreras.

Michael Jordan está presente en el museo. Foto: Miguel Ángel Rodrigo Mújica | ESTO

Referencia a Funes Mori

La diversión no acaba ahí. Videos referenciales de los múltiples sucesos que han pasado en Qatar, hasta los triunfos históricos, como la segunda medalla de oro qatarí en unos Olímpicos, a parte de la de Essa Barshim, la de halterofilia de Fares Elbakh.

Solamente un mexicano aparece a lo largo del museo, paradójicamente es naturalizado, se trata de Rogelio Funes Mori, con la anotación que hizo en el Mundial de Clubes en Doha contra el Liverpool.

Una biblioteca y una tienda de recuerdos cierra el recorrido. Qatar no solamente albergará una Copa del Mundo, también tiene uno de los mejores museos deportivos del mundo.

