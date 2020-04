Nayeli Xolocotzi tiene 14 años en el futbol

Nayeli Xolocotzi Muñoz tiene 14 años de jugar al futbol, deporte que desde niña la ha formado como ser humano. La deportista actualmente combina el balompié con sus estudios de nivel licenciatura en la carrera de fisioterapia.

La jugadora defensa central comentó que la contingencia sanitaria, que ha paralizado todas las actividades deportivas y académicas, le ha generado estrés, pero cumple con respetar las medidas de restricción para evitar la propagación del coronavirus.

La jugadora ha destacado en el futbol femenil por sus habilidades con el balón /CORTESÍA NAYELI XOLOCOTZI

Sostuvo que las ligas de fútbol suspendieron sus torneos y tendrá que esperar a su reanudación.

Nayeli recordó que sus inicios en el deporte fueron cuando tenía ocho años de edad, “mi primer equipo se llamaba Liverpool y estaba formado principalmente por hombres”.

La joven del municipio de Contla de Juan Cuamatzi subrayó que el fútbol le ha permitido construir muchas amistades y vivir experiencias que desde niña le han ayudado a tener un crecimiento personal.

A sus 22 años, Xolocotzi Muñoz piensa en terminar sus estudios en la licenciatura de fisioterapia.

Aseguró que su prioridad era la licenciatura en educación física, pero en Tlaxcala la carrera fue eliminada.

Coyotes a liguilla



SUS INICIOS

Sus inicios fueron con el Real Tlaxcala para posteriormente ingresar al Benetton de Jaime Pineda, club con el que juega Soccer y futbol siete.

La deportista también militó con el Peñarol de Ixtulco, cuadro que fue campeón del primer torneo de Totolac y de San Felipe Cuauhtenco en su natal Contla.

Un cuarto club en el que milito fue el llamado Traviesas, que se convirtió en campeón en su primer torneo.

Al hablar de la paralización que vivimos hoy día, comentó que afecta por las restricciones obligadas.

“Aquí no hay casos de Covid-19, salgo a correr para mantener mi condición y para estar activa cuando se reinicien las actividades, no podemos jugar porque las canchas tienen sus eventos suspendidos, no hay ninguna liga trabajando”.

Añadió que es estresante no poder realizar las rutinas a las que estaba acostumbrada como ir a entrenar, ir a la escuela ir y regresar a casa, “me había acostumbrado, esto no lo esperaba, todo se complica”.

PÉRDIDAS

Dejar de jugar priva a Nayeli de recibir apoyos económicos, que le ayudaban para cubrir gastos básicos

