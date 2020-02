Se acabó el sueño olímpico de Braulio Ávila

Braulio Ávila Juárez perdió ante Cesar Donovan Sánchez en la ronda semifinal del cuadrangular final para formar la selección nacional que competirá en el preolímpico.

El tlaxcalteca quedó fuera de la lucha por alcanzar su calificación para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El torneo es celebrado en el Centro de Convenciones de Boca del Río, Veracruz.

César Donovan Morales es seleccionado nacional y se impuso por su mayor velocidad en el cuadrilátero.

La pelea fue en peso ligero, dos divisiones superiores a la categoría en la que Braulio se desempeñó como boxeador amateur.

El tlaxcalteca comentó a este diario que su rival le ganó bien.

Añadió que su carrera profesional continuará y la combinará con su función de entrenador. Reconoció que las experiencias son aprendizajes por lo que hay que levantar la cara y seguir para adelante.

“Sentí que me afectó el no tener una buena preparación, en el primer round estuve bien, para el segundo se me acabó el gas, perdí fuerza y velocidad, lo sentí”, refirió.

Enfatizó que llegó a Veracruz con la ilusión de lograr el objetivo, “no me voy por malo o sin talento, es por falta de preparación, me entristece, pero para esto hay que invertirle en una buena preparación”.

Las finales del cuadrangular eliminatorio nacional serán celebradas este viernes, los ganadores representarán a México en el preolímpico continental

