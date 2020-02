Sol de Tlaxcala es bicampeón en fútbol de servidores públicos 

El Sol de Tlaxcala conquistó la copa, por segundo torneo seguido y tercero en cuatro campeonatos, en el fútbol de servidores públicos de la cancha Seven vs Seven al vencer en penales 2-0 al ayuntamiento de Tlaxcala.

Deportes "El Lobo" es el mejor goleador de futbol 7

El choque terminó empatado a 3 en los dos periodos reglamentarios de 20 minutos cada uno.

Deportes Realiza Idet reunión con 110 atletas del Programa de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento

El Sol de Tlaxcala se fue arriba 2-0 con goles de Eduardo Garu Hernández a pase de Ricardo “Canelo” Vilchis, quien hizo el segundo de la tarde.

El ayuntamiento, impulsado por la alcaldesa Anabell Ávalos, igualó en la segunda parte 2-2 en medio de la efervescencia.

El cuadro de esta casa editorial se fue arriba 3-2 con tanto de Aldo Tonix y fue en la última jugada, a 40 segundos del silbatazo final, cuando el representativo del municipio capitalino anotó el 3-3 para forzar los penales.

El Sol de Tlaxcala ganó por segunda temporada consecutiva el título de campeón /TOMÁS BAÑOS

Deportes Compiten rumbo al nacional de frontón, en Calpulalpan

En los tiros de castigo, Daniel Sánchez Juárez “Nani”, el portero del Diario de los Tlaxcaltecas, atajó el disparo de Sinaí Sánchez Castillo, pero el silbante decidió repetirlo, por lo que surgieron inconformidades que no pasaron a mayores.

El lanzamiento, que fue repetido, fue errado a un lado de la portería lo que abrió la posibilidad a El Sol de irse arriba, lo que concretó a través de Julio Paredes y posteriormente con Ramsés Molina para dejar el definitivo 2-0.

La directiva de la cancha Seven vs Seven entregó trofeos y medallas a ambos finalistas.

FAIR PLAY

Durante la premiación, jugadores de los dos equipos se dieron la mano para demostrar que la pasión y rivalidad deportiva queda en la cancha y la amistad perdura fuera de ella.





El representativo del Diario de los tlaxcaltecas sumó un nuevo título en el fútbol siete de servidores públicos/Francisco H. REYES

Tlaxcalteca va al nacional de para-taekwondo



Lee más aquí ➡ https://t.co/GqWGNFpT6g#Deportes #Tlaxcala pic.twitter.com/5f96N9keTB — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 6, 2020

TE RECOMENDAMOS

Deportes Destaca el ciclismo de Zacatelco





Deportes José Guillermo Rodrigo destaca en Isla Mujeres