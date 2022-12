Tlaxcalteca brilla en el tiro con arco adaptado

Cathia Valdés Islas, orignaria del municipio de Calpulalpan, conquistó la medalla de plata en el V Campeonato Parapanamericano celebrado en Santiago de Chile, en la disciplina de tiro con arco.

La deportista, quien es entrenada por el especialista David Ramírez, señaló que arribó el 19 de noviembre al país sudamericano y luego de su participación regresó a México, el pasado domingo.

Cathia Valdés Islas, tlaxcalteca con posibilidad de lograr calificación a los Juegos Paralímpicos Paris 2024. Cortesía | Cathia Valdés Islas

La tlaxcalteca, quien por un padecimiento congénito no cuenta con la extremidad inferior izquierda, compite en la categoría arco recurvo women open.

La campeona a nivel país tiene en mente los Juegos Paralímpicos París 2024, por lo que tendrá que superar filtros nacionales y continentales en 2023.

Comentó que en 2017 dejó de tirar y retornó a su deporte en 2018, año en el que compitió en Medellín, Colombia, ganando medalla de bronce y después de ahí, sobresalió en otras justas como el Gran Prix mexicano celebrado en Monterrey en el que estuvo a 12 puntos de calificar a Tokio 2020.

“Actualmente soy campeona nacional, y cumplir con los procesos para calificar a los próximos juegos paralímpicos; el pasado mes de Septiembre califique para el Para Panamericano en Santiago de Chile obteniendo plaza para Mèxico en los juegos 2023, sostuvo.

Mencionó que unos 30 arqueros del deporte adaptado en esta disciplina, algunos originarios de Guanajuato, Veracruz, Michoacán, Baja California, Tamaulipas, Jalisco, Guerrero y Tlaxcala. “Todos estamos sumando poco a poco, tenemos que disputar en noviembre 2023 el Parapanamericano de Santiago de Chile”, informó.

La deportista fue campeona nacional en la sede de Morelia, Michoacán. Después de ese evento la pandemia interrumpió la continuidad. Al retornar, Cathia Valdés Islas ganó el clasificatorio nacional para Dubai, evento al que no asistió por temas administrativos. “Este año se hizo el nacional y refrende el título”.

La arquera es originaria de San Felipe Sultepec, Calpulalpan y, de esa comunidad, viajó a la Ciudad de México, donde aprendió el deporte del tiro con arco.



Formé parte por mucho tiempo de la asociación de tiro con arco de la UNAM; en 2014 por razones de trabajo me trasladé a la Ciudad de México, allá busqué un deporte y me fascinó el tiro con arco, ahí me mantuve, subrayó.

Añadió que en 2018, fue a vivir a Puebla por tema de trabajo y este año regresó a Tlaxcala donde vive en la ciudad capital. La deportista estuvo presenciando la final de la Copa del Mundo Tlaxcala 2022.

ESTUDIOS

Valdés Islas es egresada de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

META

Calificar a los Juegos Paralímpicos de París, Francia 2024.

AFILIACIÓN

Por no estar activa la asociación estatal de Tlaxcala, está integrada a la asociación estatal de Guanajuato





