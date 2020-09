Tlaxcaltecas, en Liga Mexicana de Futbol Rápido Profesional 

Serán cuatro equipos tlaxcaltecas los que participen en la Liga Mexicana de Futbol Rápido Profesional que inicia el próximo 29 de octubre con la nueva normalidad deportiva, informó Luis David Romero González, presidente de la Asociación de Minifutbol del Estado de Tlaxcala.

Por la rama femenil estará Coyotas y Toros Tlaxco, mientras que por la varonil, los bureles también tendrán participación, además de Clubes Unidos de Tlaxcala.

Romero González recordó que la asociación retomó este proyecto después de 15 años, pues anteriormente fue en la cancha Saraperos de Chiautempan, donde un equipo participó en la rama varonil.

Asimismo, informó que actualmente dos equipos están en entrenamientos, mientras que el proyecto de Toros, es contar con la esencia de centro de formación, por ello reclutará a nuevos futbolistas en una visoria que se realizará a finales del presente mes.

Sobre las medidas de prevención ante la contingencia sanitaria, dijo que los directivos de los equipos ya cuentan con los protocolos de prevención para reactivar el deporte, que es esencial en el ser humano.

La rama femenil del futbol rápido tiene abiertas las puertas para integrar el equipo Toros Tlaxco que participará en liga nacional. Archivo | El Sol de Tlaxcala

CANCHAS YA OPERAN AL 60 POR CIENTO

En otro orden de ideas, el presidente de la asociación estatal de minifutbol comentó que, después de que los ayuntamientos avalaron la reapertura de varios espacios deportivos, canchas como la de Acutlapilco (Zona 7), Ocotlán (Seven and Seven) y de Apizaco (Lardizábal) operan al 60 por ciento de su capacidad.

También anunció que está por reincorporarse la cancha Olimpia, con su liga de veteranos; la Saraperos y la municipal de San Juan Totolac.

“Los directivos de los inmuebles deportivos se acercaron a sus autoridades y recibieron la autorización siempre y cuando respetaran las normas de salubridad, pero será hasta cuando nos den luz verde podremos operar al ciento por ciento”, finalizó Luis David Romero González.

2,500 jugadores integran los equipos que participan en las distintas canchas de futbol rápido que hay en el estado y que están afiliadas a la Asociación de Minifutbol del Estado de Tlaxcala.

